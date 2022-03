CURSO DE AGENTE DE TURISMO RURAL MANHUAÇU, CAPUTIRA e LUISBURGO

SENAR levando conhecimento ao homem do campo

Por Devair G. Oliveira

Hoje 18 de março de 2022, reuniram-se no salão da ACIAMAR prédio da Navelli Veículos em Manhuaçu, os alunos do curso de Agente Turismo Rural Manhuaçu, Caputira e Luisburgo, com o tema estudado hoje Meios de Hospedagem e Serviços de Alimentação – Instrutora – Jordânia,

Esteve presente também a Mobilizadora do SENAR, Isaura da Paixão, e na oportunidade falou ao Jornal das Montanhas. “Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade da vida, e dizer que o SENAR, (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), essa semana nós estamos com o quinto módulo do curso de Agente de Turismo Rural, e hoje estamos aqui com muita alegria, foi-nos cedido uma sala aqui na Navelli (ACIAMAR), através do Sr. Aloísio e hoje estamos fechando o quinto módulo desse evento e para nós tem sido assim, um trabalho muito interessante, com parcerias com os municípios de Manhuaçu, Luisburgo e Caputira”. Explica Isaura.

Ela agradece a todos que têm colaborado para que esse evento possa acontecer e diz que os próprios alunos estão organizando o fechamento do evento para a última semana de abril, a qual irão fazer os convites convidando as pessoas para participar.

Segundo Isaura, o curso foi elaborado com 6 módulos de 40 horas cada e sendo desenvolvido com vários treinamentos e semana que vem no mesmo local haverá também um curso de Cuidador de Idosos para 10 pessoas que busca melhorar a qualidade de vida e também do trabalho, e hoje o trabalho de cuidador de idoso é muito procurado pelas famílias.

“Nós temos uma grande meta de trabalho com SENAR Minas e o Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu, também na semana de 21 a 25 nós teremos vários treinamentos, como degustação de café, curso de solda, curso de comercialização de café. Estamos também nos organizando junto com a administração da ACIAM para a realização do Simpósio de Cafeicultura que vai acontecer no dia 6 e 7, de abril, no antigo parque de exposição, ficamos dois anos sem a realização do simpósio e voltamos com força total, então eu como mobilizadora e responsável pelo trabalho do SENAR nos municípios de Manhuaçu, Luisburgo e Reduto, estamos aí levando educação para o homem do campo. Muito obrigada a todos aqueles que colaboraram e também o Jornal das Montanhas que tem nos acompanhado e que a gente possa estar caminhando e Deus nos dando força e coragem para que a gente possa dar continuidade à vida”. Finaliza Isaura.