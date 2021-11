Datas comemorativas e feriados de novembro de 2021

Novembro tem homenagens aos finados e a Zumbi dos Palmares

O mês de novembro é um dos que mais conta com feriados nacionais. O dia 2 de novembro é o dia para celebrar a memória das pessoas que nos deixaram. O chamado Dia de Finados é considerado feriado nacional no Brasil. Em 2021, o Dia de Finados cai em uma terça-feira.

O outro feriado de abrangência nacional do mês de novembro de 2021 cai em uma segunda-feira. É o Dia da Proclamação da República. A data serve para relembrar a promulgação do Decreto I, de 15 de novembro de 1889, e o início da República no país.

Além dos dois feriados nacionais, o mês de novembro tem feriados de abrangência regional. Um deles é uma homenagem a Zumbi dos Palmares. Trata-se do Dia da Consciência Negra, data que também serve de reflexão para a população, no dia 20 de novembro. Algumas cidades (como São Paulo e todas do estado do Rio de Janeiro) consideram a data um feriado. Em 30 de novembro, é celebrado o Dia do Evangélico. No Distrito Federal, a data é considerada feriado.

Para além das folgas, novembro também tem o Dia Nacional da Ciência e Cultura Brasileira (data instituída em 1970) e o Dia Nacional da Língua Portuguesa (instituído em 2006) no dia 5 de novembro, em homenagem ao escritor brasileiro Ruy Barbosa, que nasceu em 5 de novembro de 1849 e foi um notável orador e estudioso da língua portuguesa, além do Dia da Bandeira em 19 de novembro.

Dentre os acontecimentos históricos no mês, temos os 120 anos de nascimento da escritora Cecília Meireles no dia 7 de novembro, os 275 anos de nascimento de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, no dia 12 de novembro e os 65 anos da conquista da segunda medalha de ouro de Adhemar Ferreira da Silva em Olimpíadas.

As datas são alguns dos 117 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

Confira a relação completa de datas do mês de novembro

Novembro de 2021

1

Nomeação da Baía de Todos-os-Santos (520 anos) – nominada quando uma expedição portuguesa, comandada por Gaspar de Lemos e acompanhada por Américo Vespúcio (cartógrafo e escritor italiano que daria nome a todo o continente americano), foi enviada para mapear as novas terras, descobertas um ano antes por Pedro Álvares Cabral

Dia Mundial do Veganismo – comemoração internacional que tem sido festejada desde 1994 e que foi instituída durante a celebração do 50º aniversário da Sociedade Vegana do Reino Unido

2

Nascimento do cineasta italiano Luchino Visconti (115 anos)

Nascimento da atriz, roteirista e produtora teatral fluminense Marieta Severo (75 anos)

Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas – data reconhecida pela ONU

Dia de Finados – comemoração de seguidores da Igreja Católica Apostólica Romana e cristãos de outras tradições. A data, também conhecida como Dia dos Mortos, é celebrada com feriado no Brasil, de acordo com a Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002

3

Nascimento da historiadora cearense Maria Yedda Leite Linhares (100 anos) – foi diretora da Rádio MEC

Morte do maestro francês Paul Mauriat (15 anos) – foi um orquestrador especializado em easy listening. Seu trabalho mais famoso é de 1968: L’amour est bleu (Love is Blue), originalmente gravado por Andre Popp

Fundação da Chevrolet Motor Car Company pelo engenheiro de automóveis Louis Chevrolet (110 anos)

Arqueólogos franceses localizam o palácio de Cleópatra sob as águas do porto de Alexandria, no Egito (25 anos)

Dia Mundial da Reserva da Biosfera – comemoração instituída pela Unesco para ser festejada no mês do aniversário do lançamento do programa Homem e a Biosfera, que veio a público entre 9 e 19 de novembro de 1971, e que está relacionado com a Rede Mundial de Reservas da Biosfera

4

Nascimento da pugilista baiana Adriana Araújo (40 anos) – primeira atleta do Brasil a ganhar medalha olímpica no boxe feminino, levando a medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012

Entra em vigor o Ato Constitutivo, carta que estabelece a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) (75 anos)

Dia da Favela – oficializado nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, marca a data de uma carta de 4 de novembro de 1900, que foi escrita por um delegado da 10ª Circunscrição do Rio de Janeiro para o então chefe da Polícia, Enéas Galvão, sobre a favela do Morro da Providência, e que é tida como a primeira referência documentada da história brasileira sobre favelas. Neste dia, a Central Única das Favelas (CUFA) promove eventos em várias localidades do Brasil

Dia dos Inventores

5

Morte do escritor, jornalista, crítico de arte e ativista político pernambucano Mário Pedrosa (40 anos)

Saddam Hussein, ex-presidente do Iraque, e os corréus Barzan Ibrahim al-Tikriti e Awad Hamed al-Bandar são condenados à morte no julgamento de al-Dujail por seus papéis no massacre de 148 muçulmanos xiitas, em 1982 (15 anos)

Dia da Cultura e da Ciência – comemoração do Brasil, que foi criada pela Lei nº 5.579, de 19 de maio de 1970, e que também é conhecida como Dia Nacional da Ciência e Cultura Brasileira

Dia Nacional da Língua Portuguesa – comemoração estabelecida pela Lei nº 11.310, de 12 de junho de 2006. A escolha da data é uma homenagem ao escritor e político Rui Barbosa, conhecido por ser um profundo estudioso do idioma, nascido em 5 de novembro de 1849

Dia Mundial da Conscientização sobre Tsunamis – data reconhecida pela ONU

Dia do Radioamador

Dia Nacional do Design – comemoração instituída pelo Decreto nº 7508, de 19 de outubro de 1998. A data foi estabelecida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em comemoração ao aniversário de Aloísio Magalhães, um dos maiores designers brasileiros e grande responsável pela introdução do design moderno no país

Primeira transmissão da TV Educativa (TVE) (46 anos)

6

Nascimento do escultor, desenhista, artista gráfico e cenógrafo fluminense Waltercio Caldas (75 anos)

Nascimento do arranjador, trombonista e líder de orquestra estadunidense Ray Conniff (105 anos) – considerado o rei do easy listening

Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra e Conflito Armado – comemoração instituída pela ONU na Resolução 56/4, de 5 de novembro de 2001

Incêndio de grandes proporções atinge a Estação da Luz (75 anos)

Criação do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul (35 anos)

7

Nascimento da jornalista, pintora, poeta, escritora e professora fluminense Cecília Meireles (120 anos)

Morte do cantor, compositor e escritor canadense Leonard Cohen (5 anos) – embora seja mais conhecido por suas canções, como Hallelujah, que alcançaram notoriedade tanto em sua voz quanto na de outros intérpretes, Cohen passou a se dedicar à música apenas depois dos 30 anos, já consagrado como autor de romances e livros de poesia

Dia do Radialista – homenagem ao compositor e radialista Ary Barroso (data oficial). A comemoração do Dia do Radialista ainda gera confusão, pois durante muito tempo a data era celebrada no dia 21 de setembro. Entretanto, uma lei federal assinada em 2006 transferiu para 7 de novembro o dia de homenagem aos radialistas. Ainda assim, muitos passaram a comemorar o Dia do Radialista nas duas datas

8

Nascimento do instrumentista, cantor e compositor paraense Carlos Nilson Batista Chaves (70 anos)

Dia Mundial do Radiologista – comemoração internacional, que atualmente está oficializada como Dia Nacional do Médico Radiologista no Brasil; tem por fim marcar a data da descoberta do raio-X, que foi feita em 8 de novembro de 1895, pelo cientista alemão Wilhelm Conrad Röntgen

Dia Mundial do Urbanismo – comemoração internacional, que mais tarde foi oficializada no Brasil como Dia Nacional do Urbanismo; criada no Congresso de Besançon de 1935, na França

9

Nascimento da romancista, contista, cronista paulista e membro da Academia Brasileira de Letras paulista Dinah Silveira de Queiroz (110 anos)

Nascimento do enxadrista letão Mikhail Tal (85 anos) – oitavo campeão mundial de xadrez e mundialmente conhecido como o Mago de Riga

Morte do compositor e acordeonista italiano, radicado no Brasil, Mario Zan (15 anos) – famoso por compor o hino comemorativo do IV Centenário da cidade de São Paulo e por suas músicas típicas das festas juninas de São Paulo e da região centro-sul do Brasil

Aprovação da lei de abolição da escravidão na Mauritânia, que foi o último país do mundo a tomar tal medida (40 anos)

Lançamento do programa O Céu do Brasil, veiculado na Rádio MEC (43 anos) – visava abordar os fenômenos celestes, de forma acessível aos ouvintes

10

Morte do poeta francês Arthur Rimbaud (130 anos)

Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento – comemoração instituída em 2001 pela Unesco, que é celebrada no Brasil com a realização anual de um concurso para estudantes de trabalhos escritos e de desenhos, além de atividades voltadas para autoridades, pesquisadores, cientistas, professores e demais interessados

Inauguração do Catetinho, primeira residência oficial de Brasília (65 anos)

11

Nascimento do escritor, filósofo e jornalista russo Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski (200 anos)

Inauguração do Estádio do Canindé (65 anos)

12

Nascimento (registro de batismo) do dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político mineiro Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes (275 anos)

Nascimento do professor, ensaísta e poeta pernambucano Lucilo da Silva Rego Varejão, o Lucilo Varejão Filho (100 anos)

Nascimento do cantor e compositor fluminense João Nogueira (80 anos)

Nascimento do jornalista, repórter e apresentador de televisão fluminense Marcelo Rezende (70 anos) – integrou programas como Linha Direta, Cidade Alerta, Domingo Espetacular, Fantástico, Globo Repórter e Jornal Nacional

Nascimento da ex-ginasta romena Nadia Comăneci (60 anos) – disputou a modalidade artística e é ainda hoje tida como um ídolo mundial esportivo

Aeronave 14-bis de Santos Dumont conquista o Prêmio Archdeacon e o Prêmio do Aeroclube da França ao realizar um voo de 220 metros em Paris (115 anos)

O governo da Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia assinam um acordo de paz, encerrando a guerra civil com mais de 50 anos de duração no país (5 anos)

Dia Mundial do Hip Hop – comemorado para marcar a data da criação da Nação Zulu, ocorrida em 12 de novembro de 1973 no bairro nova-iorquino do Bronx, nos Estados Unidos da América. A Nação Zulu é tida como a primeira organização a oficialmente incluir o hip hop em seus interesses, ao trabalhar para converter a violência dos subúrbios em jogos artísticos

13

Dia Mundial da Gentileza – celebrado na Austrália, Brasil, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Itália, Índia, Japão, Nigéria, Reino Unido, entre outros, para marcar a data da abertura da 1ª Conferência Mundial do Movimento da Bondade, ocorrida na cidade japonesa de Tóquio em 1998, e do aniversário do Movimento Mundial da Gentileza, que surgiu em 1996 em um pequeno encontro no Japão

14

Morte do filósofo germânico Georg Wilhelm Friedrich Hegel (190 anos)

Nascimento do violeiro, compositor, cantor, ator e instrumentista sul-mato-grossense Almir Sater (65 anos)

Nascimento do cantor, compositor e pianista fluminense Dick Farney (100 anos) – um dos precursores da bossa nova

Morte da Princesa Isabel de Bragança (100 anos) – princesa imperial do Brasil, conhecida como A Redentora

Dia do Bandeirante

Dia Mundial do Diabetes – o dia foi escolhido por marcar o aniversário de Frederick Banting que, junto com Charles Best, concebeu a ideia que levou à descoberta da insulina em 1921

15

Nascimento do cantor, guitarrista e compositor fluminense Celso Fonseca (65 anos)

Intel lança primeiro microprocessador do mundo (50 anos)

Dia da Proclamação da República – comemorado por brasileiros, conforme Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, ratificada pela Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002, para marcar a data da promulgação do Decreto 1, de 15 de novembro de 1889, assinado pelo então marechal Deodoro da Fonseca

Dia Nacional da Umbanda – comemoração instituída pela Lei nº 12.644, de 16 de maio de 2012, e que inicialmente foi instituída pelo Conselho Nacional Deliberativo da Umbanda; tem por fim marcar a data da primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que se incorporou em 15 de novembro de 1908, no então jovem médium brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes

16

Dia Internacional para a Tolerância – comemoração internacional que foi instituída pela ONU na sua Resolução 51/95, de 12 de dezembro de 1996; tem por fim marcar a data da constituição da Unesco, que se deu em 16 de novembro de 1945, e a data da proclamação da Declaração de Princípios Sobre a Tolerância, que foi assinada por 185 países, na cidade de Paris, com a intenção de poupar sucessivas gerações das guerras por questões culturais, a partir da prática da tolerância e da convivência pacífica entre os povos vizinhos

Dia Internacional do Patrimônio Mundial – comemoração internacional, que tem sido promovida pela Unesco; tem por fim marcar a data da adoção da Convenção de Paris, a partir da qual foram assentadas as bases da proteção do patrimônio cultural e natural da humanidade

Dia Nacional da Amazônia Azul – comemoração no Brasil, que foi instituída pela Lei nº 13.187, de 11 de novembro de 2015; tem por fim marcar a data da entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que consagra os conceitos de mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental, viabilizando a delimitação dos espaços marítimos sob a jurisdição brasileira, os quais totalizarão aproximadamente 4,5 milhões de km² – área que a Marinha do Brasil convencionou chamar de Amazônia Azul

O ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, é preso pela Polícia Federal, na Operação Chequinho (5 anos)

Lançamento do programa Estúdio F, veiculado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (15 anos)

17

Nascimento do farmacêutico, médico e humanista ítalo-brasileiro Alfredo Balena (140 anos) – foi um dos mais importantes fundadores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais

Nascimento do jornalista, cronista e romancista fluminense Manuel Antônio de Almeida (191 anos)

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, é preso pela Polícia Federal, na 37ª fase da Operação Lava Jato

Dia Nacional de Combate à Tuberculose

18

Criação da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) (55 anos)

Dia Nacional do Conselheiro Tutelar – comemoração instituída pela Lei nº 11.622, de 19 de dezembro de 2007; tem por fim, marcar a data do 1º Congresso Nacional de Conselheiros Tutelares do Brasil. Conselheiro tutelar é um dos cinco membros eleitos pela comunidade de cada um dos municípios e de cada uma das regiões administrativas do Distrito Federal do Brasil para o respectivo Conselho Tutelar, um órgão integrante da administração pública local previsto em lei federal, para acompanhar as crianças e adolescentes e decidir em conjunto sobre qual medida de proteção para cada caso

Dia Internacional da Filosofia – comemoração móvel (terceira quinta-feira de novembro) instituída desde 2002 pela Unesco

19

Dia da Bandeira – comemoração da instituição da bandeira nacional republicana, no ano de 1889

Dia Mundial do Banheiro – comemoração promovida desde 2001 pela Organização Mundial de Banheiros, objetivando melhorar a higiene e os serviços de saneamento no mundo, além de conscientizar sobre a importância das condições sanitárias na qualidade de vida das pessoas, ratificada pela 92ª sessão da Assembleia Geral da ONU

Dia Nacional do Cordelista – marca a data de nascimento de Leandro Gomes de Barros, poeta de literatura de cordel

20

Dia Mundial da Criança – comemoração internacional, que foi inicialmente recomendada pela 9ª Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/836, de 14 de dezembro de 1954; tem por fim, marcar a data da aprovação da Declaração dos Direitos das Crianças

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra – comemoração do Brasil, que foi instituída pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. É feriado em cinco estados e mais de mil municípios brasileiros

Dia da Industrialização da África – comemoração internacional, que foi instituída pela ONU na sua Resolução A/RES/44/237, de 22 de dezembro de 1989

Parte do Elevado Paulo de Frontin desaba no Rio de Janeiro, matando 48 pessoas (50 anos)

21

Dia Mundial da Pesca – comemoração internacional, que foi instituída pela ONU em 1998 como uma oportunidade para a reflexão sobre o estado dos oceanos, peixes e comunidades marítimas

Dia Mundial da Televisão

Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito – comemoração móvel (terceiro domingo de novembro) reconhecida pela ONU

22

Dia Internacional do Músico – comemoração internacional, que está oficializada no Brasil como Dia da Música, em louvor à Santa Cecília, que, desde o século 15, é considerada padroeira da música sacra e, consequentemente, também tida na conta de padroeira dos músicos, pois, segundo consta, cantou para Deus quando ela estava morrendo

23

Renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca à Presidência da República, após a eclosão da Primeira Revolta da Armada (130 anos)

Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil

24

Nascimento do poeta catarinense Cruz e Sousa (160 anos)

Morte do cantor, pianista e compositor britânico Freddie Mercury (30 anos)

A cidade de Olinda (PE) é incendiada pelos holandeses (390 anos)

Dia do Rio

Incêndio no Canecão Mineiro deixou sete mortos e mais de 300 feridos (20 anos)

25

Morte do político cubano Fidel Castro (5 anos)

Polícia Federal efetua em Guaíra (PR) prisão de recaptura de Darci Alves Pereira, filho de Darly Alves, condenados a 19 anos de prisão pela morte do líder seringueiro Chico Mendes (25 anos)

Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres – comemoração internacional que está ratificada pela ONU na sua Resolução A/RES 54/134, de 17 de dezembro de 1999

Dia Nacional da Baiana de Acarajé – comemoração criada pela Lei nº 12.206, de 19 de janeiro de 2010, pela qual se tornou nacional uma celebração inicialmente apenas de Salvador, capital da Bahia

26

Nascimento do ator ítalo-brasileiro Otello Zeloni (100 anos)

Nascimento do ator e dublador fluminense Waldyr Sant’anna (85 anos) – considerado um dos grandes nomes da dublagem brasileira

Cento e oito presos fogem da prisão de Carandiru, São Paulo, em uma das maiores fugas em massa de presos da história do país (20 anos)

Inauguração do Museu da Gente Sergipana (10 anos)

27

Nascimento da atriz e ex-modelo catarinense Vera Fischer (70 anos) – foi Miss Brasil em 1969

Morte do cantor paulista João Dias (25 anos) – no início da década de 1950, foi contratado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde passou a apresentar um programa dominical. Participou durante muitos anos da Socinpro, tornando-se ativo líder dos direitos dos compositores e intérpretes

Adhemar Ferreira da Silva conquista medalha de ouro no salto triplo nas Olimpíadas de Melbourne, tornando-se o primeiro bicampeão olímpico do país (65 anos)

28

Nascimento do cantor, compositor e escritor fluminense Uday Vellozo, o Benito di Paula (80 anos)

Reconhecimento do Parque Nacional do Iguaçu como Patrimônio Natural Mundial, pela Unesco (35 anos)

29

Nascimento do ator e humorista gaúcho Walter D’Ávila (110 anos)

Morte do cantor e compositor fluminense Nicanor de Paulo Ribeiro Filho, o Ary Cordovil (40 anos)

Nascimento da escritora mineira Conceição Evaristo (75 anos)

Morte do guitarrista, cantor, compositor, produtor musical e cinematográfico inglês George Harrison (20 anos)

Acidente aéreo na Colômbia com a delegação do time de futebol Chapecoense e jornalistas mata 71 pessoas e deixa seis feridos (5 anos)

Assinado em Viena o tratado de casamento entre D. Pedro e D. Leopoldina (205 anos)

Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino – comemoração internacional instituída pela ONU; tem por fim marcar a data da aprovação da Resolução Nº 181, de 29 de novembro de 1947, na 2ª sessão da Assembleia Geral da própria ONU, que então versava sobre a partilha da Palestina, e que possibilitou a criação do Estado de Israel

Inauguração do Parque Nacional de Brasília (60 anos)

30

Morte do jurista mineiro Heráclito Fontoura Sobral Pinto (30 anos) – foi defensor dos direitos humanos, especialmente durante a ditadura do Estado Novo e a ditadura militar, instaurada após o golpe de 1964

Nascimento do político e magistrado baiano Luiz Vianna, o Luís Viana (175 anos) – foi durante o governo de Luís Viana que ocorreu a Guerra de Canudos, conflito que afetou negativamente a popularidade dele como governador

Brasil leva o primeiro lugar em duas das nove categorias do maior prêmio de ciência para países em desenvolvimento do mundo, o The World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing Countries (TWAS) (5 anos) – em Ciências Sociais, a premiada foi Marilda Sotomayor, professora aposentada da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Suas pesquisas abordam um ramo específico da teoria dos jogos chamado market matching. Lorenzo Justiniano Díaz Casado, por sua vez, matemático da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), é especialista na teoria dos sistemas dinâmicos, que estuda qualquer fenômeno físico, químico, biológico ou econômico cuja evolução no tempo possa ser previsto e descrito por uma lei matemática

Dia do Evangélico – considerado feriado no calendário oficial do Distrito Federal. Instituída pela Lei nº 12.328, de 15 de setembro de 2010, a data homenageia aqueles que seguem esta vertente da doutrina cristã

Inauguração do Aeroporto Santos Dumont (85 anos)

Terremoto de 5,1 graus na escala Richter atinge a cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte (35 anos)

Edgard Matsuki - Repórter da Agência Brasil - Brasília