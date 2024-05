Defesa Civil atualiza balanço das enchentes no RS – 10/5, 9h

Devido às fortes chuvas que causaram estragos em diversas cidades do Rio Grande do Sul, a Defesa Civil estadual tem atuado para atender a população afetada e garantir a segurança das pessoas. Confira abaixo o último relatório sobre as ações de resgate nas localidades atingidas. Eles são divulgados diariamente às 9h, 12h, 18h.

Due to the high volume of rain that have caused damage to various cities in Rio Grande do Sul, the State Civil Defense has been acting to promptly answer to the affected population and guarantee the security of people. Check below the last official report about the rescue activities in affected areas. The reports are published daily at 9 a.m., 12 p.m. and 6 p.m.

Municípios afetados: 435

(Affected cities)



(Affected cities) Pessoas em abrigos: 69.617

(Sheltered population)



(Sheltered population) Desalojados: 337.116

(Displaced population)



(Displaced population) Afetados: 1.916.070

(Affected population)



(Affected population) Feridos: 756

(Injured people)



(Injured people) Desaparecidos: 146

(Missing people)



(Missing people) Óbitos confirmados: 113

(Confirmed deaths)



(Confirmed deaths) Óbitos em investigação*: 1

(Deaths under investigation*)



(Deaths under investigation*) Pessoas resgatadas: 70.863

(Rescued people)



(Rescued people) Animais resgatados: 9.984

(Rescued animals)





(Rescued animals) Efetivo: 27.218

(State staff)



(State staff) Viaturas: 3.466

(Vehicles)



(Vehicles) Aeronoaves: 41

(Aircraft)





(Aircraft) Embarcações: 340

(Vessels)

*Está sendo apurado se as mortes têm relação com os eventos meteorológicos.

*The Civil Defense investigate if these deaths are related to the current climatic calamity.



A Defesa Civil do Estado orienta às pessoas a verificarem se seus nomes constam na lista de desaparecidos. Se constar, a orientação é procurar a Delegacia de Polícia Civil mais próxima para verificação e regularização dos dados, com a retirada do nome da lista de desaparecidos.

Alertas

Para aumentar o nível de prevenção, as pessoas podem se cadastrar para receberem os alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.

Também é possível se cadastrar via aplicativo Whatsapp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou clicando aqui. Em seguida, é preciso interagir com o robô de atendimento enviando um simples “Oi”. Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pela Defesa Civil estadual.