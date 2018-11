Definidos os finalistas do maior concurso de café do país de 2018

Definidos os 20 finalistas do 15º Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. A competição é a maior do país e neste ano contou com 1.892 inscritos. A lista dos selecionados pode ser conferida no site www.emater.mg.gov.br.

A divulgação dos campões será no dia 3 de dezembro, às 14h, no auditório da Emater-MG, em Belo Horizonte. Serão anunciados os vencedores estaduais e aqueles de cada uma das quatro regiões produtoras de café em Minas Gerais: Sul de Minas, Chapada de Minas, Cerrado e Matas de Minas. O concurso também irá destacar a mulher cafeicultora que obteve a melhor nota entre os finalistas.

“O café que chega à fase final de um concurso como este é um café diferenciado, com sabores e aromas agradáveis, bem acima do padrão médio de consumo. Além disso, é um café com um valor agregado muito grande, que encontra espaço num mercado exigente, que busca um café de alta qualidade”, explica o coordenador do concurso e gerente regional da Emater-MG em Guaxupé, Willem de Araújo.

A competição é dividida em duas categorias. Uma delas é a do Café Natural. Neste sistema, após ser colhido, ele passa por um processo de lavagem e é levado para secar.

A outra categoria é do Café Cereja Descascado, Despolpado ou Desmucilado. Este tipo de café é lavado e há uma separação dos frutos verdes e secos dos frutos maduros. Depois, ele passa por um descascador e segue para secagem. No caso do café despolpado e desmucilado, há ainda uma fase na qual o produto passa por um tanque de fermentação.

Os cafés inscritos passaram por uma bateria de análises físicas e sensoriais realizada por uma equipe de especialistas, no Centro de Excelência do Café, em Machado, no Sul de Minas. Em 2017, os vencedores das duas categorias foram do município de Espera Feliz, da região das Matas de Minas.

“Os cafés finalistas são produzidos com todo cuidado no campo. São colhidos com o grau de maturação correto, e os detalhes na hora da secagem e do armazenamento também são fundamentais. Este ano, observamos o surgimento de microrregiões produtoras de café de qualidade no Sul de Minas, e a consolidação do alto padrão dos cafés da região das Matas de Minas”, destaca Willem de Araújo.

O 15º Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais é promovido pelo governo estadual, por meio da Emater-MG e Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), em parceria com a Universidade Federal de Lavras (Ufla), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe).

Confira, a seguir, os produtores finalistas do 15º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais 2018 (ordem alfabética):

Categoria Natural:

Cerrado Mineiro

Afonso Maria Vinhal – Serra do Salitre

Guimarães Agropecuária Ltda. – Serra do Salitre

José Carlos Grossi Segundo – Patrocínio

Chapada de Minas

Fazenda Sequóia Minas Ltda. EPP – Angelândia

Matas de Minas

Edmar Lopes – Araponga

José Alexandre de Abreu Lacerda – Espera Feliz

Josias Gomes – Espera Feliz

Sul de Minas

Célio Augusto da Silva – Cristina

José Paulo Borges – São Gonçalo do Sapucaí

Leandro Cristiano de Silva Castro – Bueno Brandão

Categoria Cereja Descascado/Desmucilado ou Despolpado:

Cerrado Mineiro

Afonso Maria Vinhal – Serra do Salitre

João Domingos da Silva – Campos Altos

Rafael Ribeiro Vinhal – Serra do Salitre

Chapada de Minas

Primavera Agronegócios Ltda. – Angelândia

Matas de Minas

Antônio César Júnior – Espera Feliz

Horácio Antônio de Moura – Simonésia

Wallace Ferreira Pedrosa – São Francisco do Glória