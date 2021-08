Deputado Federal Misael Varella visita Manhuaçu

Por Devair G. Oliveira

Nesta quinta-feira, 26 de agosto de 2021 o deputado federal Misael Varella (PSD) esteve reunido com lideranças políticas de Manhuaçu, o encontro ocorreu no restaurante do Rudnei Hott Costa, foi uma conversa descontraída, onde o deputado falou de suas visitas que está fazendo em vários municípios para conversar com os amigos e correligionários, deixou claro que não é pré-campanha e nem campanha eleitoral, mas frisou que vai disputar a reeleição.

O deputado fez um breve relato de sua atuação parlamentar e salientou que procura seguir os exemplos de seu pai que atuou por 28 anos, como deputado e afirmou que é uma satisfação trabalhar seu mandato de deputado federal e poder andar de cabeça erguida, sem jamais ter sido envolvido em escândalos de corrupção e ainda segundo o deputado Misael é gratificante ser recebido pelos lideres de todas as cidades em que visita afirma que tem um enorme carinho e gratidão a todos, e é com esse respeito e admiração que ele pretende continuar retribuindo com ainda mais afinco na Câmara dos Deputados.

A respeito da PEC do voto auditável, “sou favorável a qualquer dispositivo que aumente a credibilidade e segurança do sistema eleitoral em nosso país. Continuo com a mesma opinião de 2015 quando votei a favor do voto impresso. Acredito na transparência e na vontade popular.” Disse o deputado

Perguntaram ao deputado sobre um possível ponto de atendimento aqui em Manhuaçu do Hospital do Câncer facilitando assim o tratamento de muitos casos em que as pessoas não precisariam ficar voltando a Muriaé, Manhuaçu seria interessante ter um ponto de atendimento já que existem pacientes que sai de várias cidades em torno de Manhuaçu, inclusive de Aimorés que fica distante de 306,7 KM de Muriaé, caso tivesse um atendimento em Manhuaçu os pacientes economizaria muito tempo. Segundo o deputado há interesse do Hospital Cristiano Varella em fazer isso, mas precisaria haver um interesse da sociedade em doar um terreno de uns 2 mil metros quadrados para que o hospital pudesse construir esse mini-hospital que seria muito bom também para as prefeituras da região que deslocam todos os dias para levar pacientes a Muriaé. Finalizando Misael agradeceu a presença de todos e colocou a disposição para aquilo que ele puder fazer no setor de saúde.