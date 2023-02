DER-MG interdita MGC-265, entre Barbacena e Desterro do Melo, no Campo das Vertentes

Local foi sinalizado e técnicos já iniciaram estudos para apontar solução definitiva

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) interditou a MGC-265 por volta das 13h desde domingo (19/2). A ação foi motivada pelo rompimento de um bueiro no km 170, entre Barbacena e Desterro do Melo, na região do Campo das Vertentes. O local já foi sinalizado e técnicos já começaram a realizar os levantamentos para apontar uma solução.

O rompimento do bueiro ocorreu depois de intensas chuvas na região, fato que gerou uma sobrecarga no sistema de drenagem da rodovia fazendo com que 60% da pista fosse levada pela força das águas. Uma equipe técnica do DER-MG iniciou os primeiros levantamentos para realização de projeto de engenharia. A previsão é que a recuperação do segmento seja feita em aproximadamente 50 dias a partir do início das obras.

A opção de desvio para quem irá se deslocar no sentido Barbacena para Desterro do Melo é pegar a BR-040, sentido Rio de Janeiro, por 16 quilômetros, até o entroncamento com MG-448, quando deverá seguir por 22 quilômetros pela rodovia até o local conhecido como Abóboras, depois ir em direção a Boa Vista, Araçás e chegar a Desterro do Melo.