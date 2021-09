DER-MG libera circulação de veículos em ponte que estava interditada na MG-111

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) liberou, no fim da tarde de sexta-feira (24/9), o tráfego para todos os tipos de veículo na ponte sobre o Rio Jequitibá, entre Reduto e Manhumirim, no km 91,8 da MG-111, na Zona da Mata mineira. As obras foram iniciadas em maio, com investimentos de R$ 900 mil.

Alguns trabalhos como sinalização horizontal, colocação de taxas reflexivas e caiação do guarda-corpo ainda estão sendo realizadas no local, com previsão de conclusão até o próximo fim de semana.

Histórico

Desde janeiro de 2020, quando fortes chuvas afetaram a estrutura, a circulação pelo local estava sendo realizada em meia pista para veículos pequenos e limitada a 24 toneladas para transporte de carga.

Porém, durante a realização dos serviços de reparo da ponte, por questões de segurança, quando as obras começaram em maio deste ano, o tráfego de todo tipo de veículos foi totalmente interrompido, e passou a ser obrigatório a realização de um desvio pela MG-108, até Manhumirim, para seguir para o Espírito Santo ou Rio de Janeiro.

A MG-111 é rota turística para o Parque Nacional da Serra do Caparaó, onde se localiza o Pico da Bandeira, que possui 2.890 metros de altura.

…