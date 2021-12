Desfile e Cantata de Natal encantam presentes no Centro da cidade

A noite do último sábado (18) foi de encanto para quem esteve no Centro da cidade e acompanhou o Desfile e a Cantata de Natal dos alunos da Escola Municipal Camilo Felipe Nacif. Os familiares dos alunos e a Prefeita Imaculada acompanharam o desfile que passou pelas Praças Cinco de Novembro e Cordovil Pinto Coelho.

Os alunos vestidos com roupas e fantasias com temas natalinos, traziam consigo também cartazes com palavras como esperança, amor e votos de Feliz Natal. A coordenadora da Escola, Joana Farrath, conta que a intenção era que as crianças participassem do Natal Luz. “Essa ação de hoje foi um sonho, é um trabalho gratificante para nós. O período de ensaio, envolveu todas as crianças e também os pais, pois selecionamos um repertório de música que os pais sabiam, estava vendo eles cantando juntos. Era um sonho meu ter um Desfile Natalino. É um presente para nós essa Praça linda igual está e não tem quem não queira estar na praça, e trazer essas crianças para cantar aqui, para fazer um desfile nesta praça tão bonita do jeito que tá, é sonho deles e um sonho nosso”.

O Secretário de Cultura e Turismo, Silvério Afonso, também acompanhou o evento e destacou que o resgate do Natal em Manhuaçu está sendo cumprido. “Nós fizemos este Natal Luz em Manhuaçu com a intenção de resgatarmos o Natal na nossa cidade e estamos conseguindo. Temos colocado uma programação para que as famílias venham para praça, participem deste momento. Está sendo gratificante ver essa praça cheia e as pessoas voltando a ter esperanças depois de um ano conturbado como esse”.

A Prefeita Imaculada acompanhou o desfile do começo ao fim, assim como a Cantata e disse estar muito feliz com o trabalho que está sendo feito. “Essa foi uma promessa minha de campanha, que era resgatar o Natal de Manhuaçu, trazer as famílias para a praça, resgatando o espírito natalino e estamos conseguindo. É muito bom ver o sorriso no rosto das pessoas ao se encantarem com a decoração e com as programação que temos oferecido. Foi e está sendo lindo”, finaliza.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu