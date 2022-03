“Detailer Gato”: Andrey Latorre é considerado o especialista em estética automotiva mais top do Brasil

Andrey Latorre Carvalho Baptista, mais conhecido como Andrey Latorre, com apenas 21 anos, está fazendo sucesso em todo Brasil devido a ser um grande empresário do segmento de estética automotiva. Ele começou a ficar famoso nas redes sociais após ter sido chamado pela equipe do programa Tô Na Fama! da Rede TV! ES, de Detailer Gato, ou seja, foi considerado o profissional de estética automotiva mais bonito do Brasil durante a gravação de uma matéria onde ele apresentava sua empresa, a Carbon Lab. Daí em diante, a fama de Andrey Latorre passou a percorrer pelas redes sociais sendo então admirado por todo país.Formado como técnico de administração e atualmente cursando a universidade de Direito, Andrey Latorre é um apaixonado pelo setor automotivo, motivo esse que o fez empreender no setor e ter uma das empresas mais respeitadas de São Paulo. “O empreendedorismo mudou minha vida em todos os aspectos desde comunicação, vendas e aprimoramentos na gestão tanto pessoal quanto empresarial!” afirma Andrey Latorre.Carismático, motivador, sonhador e disciplinado, Andrey Latorre ocupa seu tempo livre para cuidar do seu corpo. Dono de uma beleza incomparável e com um corpo totalmente perfeito, o jovem se dedica muito em treinos e cuidados com a estética e a beleza, tudo isso fez com que ele fosse convidado pelo maior concurso de beleza do país, o Miss e Mister Brasil, para disputar as etapas eliminatórias do certame neste ano de 2022. Para Andrey, seu maior sonho é motivar as pessoas mostrando que todos que batalham podem conseguir resultados vitoriosos. Tanto em questão de beleza física, quanto na questão empresarial.Em sua empresa, a Carbon Lab, Andrey é responsável pela parte do Marketing e atendimento ao cliente ao geral, onde ao lado de seus sócios, conduziram a empresa a se tornar líder do mercado no setor de estética automotiva, fazendo com que eles se tornassem inspirações para milhares de jovens também apaixonados por automóveis. Juntamente com seus sócios, Andrey está palestrando diversos cursos para as pessoas que sonham ter sucesso na carreira assim como eles obtiveram, além disso, também estão preparando para franquear a Carbon Lab por todo país, já que são referência de credibilidade e sucesso. “Sou uma pessoa determinada, aberta a novas ideias, mas totalmente focado no setor empresarial.” conclui Andrey Latorre. Saiba mais sobre Andrey Latorre através do Instagram: https://instagram.com/anndrey__