Deu match entre Larissa Martirani e a marca Nobrand

Acho que a empresa acertou na escolha da embaixadora, afinal quem conhece a influencer que conectou o mundo rural e urbano, sabe como ela gosta dessa simplicidade da vida. Sem filtros e makes, conquista a rede através de uma vida de verdade, onde mostra e incentiva o valor das coisas simples e naturais. Em live ela mesmo relatou que foi um match perfeito, disse “SIM” , pois acredita que nos dias de hoje precisamos ter mais marcas, como essa, que visa o bem estar do consumidor e do planeta. A Nobrand empresa de sucos 100% naturais, como descreve em seu site: Escolhemos ser mais do que um simples nome porque a gente quer que você se sinta feliz e saudável, o que tem tudo a ver com se alimentar de um jeito consciente. Além de se preocupar com a nutrição e saúde dos consumidores, a Médica Veterinária Larissa Martirani também contou em live da preocupação da empresa com o meio ambiente, disse que as embalagens são todas recicláveis e que isso a deixa muito feliz, afinal quando cuidamos do meio ambiente, estamos também preservando nossa fauna e flora. Realmente um match perfeito….