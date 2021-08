DIA C: Sicoob Credilivre doa um mês de oxigênio para o Hospital César Leite

Dentro das ações do Dia de Cooperar 2021, o Sicoob Credilivre fez a doação do equivalente a um mês de oxigênio para o Hospital César Leite (cerca de 100 mil reais) que são utilizados para atendimento aos pacientes internados, principalmente na Unidade Covid-19.

Durante a manhã de terça-feira, 24/08, o Presidente do Sicoob Credilivre Sebastião de Lourdes Lopes, acompanhado dos diretores Vinícius Magalhães e Andréia Bahia, e gerentes das agências de Manhuaçu estiveram na sede do Hospital César Leite. Eles foram recebidos pelo Provedor Sebastião Onofre Carvalho, o tesoureiro Milton Martins, o presidente do Conselho Superior Renato Cezar Von Randow e a Superintendente Lucinéia Araújo.

O Dia de Cooperar é um programa de responsabilidade social do cooperativismo brasileiro, iniciado em Minas Gerais em 2009, cujo foco principal é o incentivo ao voluntariado e aos impactos sociais transformadores nas comunidades. Desde 2015 acontece em todo o Brasil, confirmando o compromisso das cooperativas na busca por um país mais justo, com melhores oportunidades para todos.

Para celebrar a data, o Sicoob Credilivre promoveu ações em todas as cidades em que atual. Em Manhuaçu, a campanha foi destinada ao Hospital César Leite. Nesta quarta, o presidente formalizou a doação do equivalente a um mês da despesa de oxigênio do HCL. São cerca de 100 mil reais.

De acordo com Sebastião de Lourdes Lopes, presidente do conselho de administração da cooperativa, funcionários, diretores do Sicoob Crediivre e cooperados participaram com doações. “O Dia C promoveu a integração das ações voluntárias de cooperados, colaboradores e familiares em um grande movimento de solidariedade cooperativista. Este tipo de ação está entre os nossos princípios e poder ajudar uma instituição como o Hospital César Leite é muito gratificante, pois é ele que leva tratamento à maioria das pessoas de toda a região de nossa abrangência, especialmente nesse tempo de pandemia do novo coronavírus”, disse.

Emocionado, frente a tantos desafios nesses 18 meses enfrentando a Covid-19, o Provedor Sebastião Onofre Carvalho ressaltou a importância das doações para que o HCL se mantenha atendendo a todos e agradeceu a parceria da cooperativa, que sempre tem apoiado as causas do hospital. “Para nós é muito importante ter parceiro com o quilate do Sicoob Credilivre, que apoia e nos ajuda a dar melhores condições àqueles que buscam tratamento aqui. Mais de 70% dos atendimentos do Hospital César Leite são para pacientes do SUS, além disso nossa unidade Covid-19 já tratou de 2.500 pessoas”, ressaltou.