Dia D de vacinação antirrábica alcança 3,7 mil cães e gatos

No Dia D de vacinação antirrábica em Manhuaçu, realizado no último sábado (25), a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, alcançou 3.640 cães e gatos.

No total, 11.871 animais de estimação foram vacinados desde o início da campanha, tanto na sede, quanto nos distritos.

VACINAÇÃO SEGUE

Para quem não pôde ir até um ponto de vacinação no Dia D na sede de Manhuaçu, que ocorreu no último sábado (25), até o dia 1º de outubro ainda haverá quatro pontos de vacinação dentro da cidade.

Os locais destes pontos são a Portaria do Estádio JK, a Praça da Rodoviária, o Colégio CEM e a Clínica Veterinária Municipal, que estarão atendendo das 13 às 16h30.

NOS DISTRITOS

A partir desta terça-feira (28) e até o dia 1º de outubro, a equipe da Vigilância Ambiental estará nas comunidades rurais do ESF de Ponte do Silva, vacinando cães e gatos contra a raiva.

No próximo sábado (2) será Dia D de vacinação contra a raiva na sede urbana do distrito de Ponte do Silva e na Vila Formosa, das 8 às 16 horas.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu