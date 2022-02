DIA DE PLANTAR

O Instituo Soledade e o Lions Ecológico promoveram, hoje, o plantio de 35 mudas de árvores nativas, no Bosque Vô Jove, no Côrrego Soledade, município de Manhuaçu. A atividade contou com a participação de alunos da escola da localidade, que contribuíram com o plantio e também tiveram um momento de educação ambiental sobre a importância das matas. Além das professoras Silvia Letícia, Sandra Mara e Ederlúcia Cristina, a ação contou com o empenho do líder comunitário Jandir Júnior, do InSol, Senisi Rocha, InSol e Lions, e Sandro Tavares, secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Manhuaçu. Nos últimos anos, no Bosque, tem sido introduzido mudas de árvores que estão compondo uma reserva florestal, iniciada, na década de 70, pelo então proprietário Jovelino Marçal da Rocha – Vô Jove, que plantou dezenas de mudas de Peroba Rosa, hoje, frondosas.