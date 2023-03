Dia Mundial da Água: franquias adotam tecnologias e modernizam processos que visam preservar o recurso

Ligadas diretamente à água, 5àsec e iGUi contam com processos que evitam o desperdício e o descarte inapropriado do recurso.

São Paulo (SP), março de 2023: Comemorado em 22 de março desde 1992, o Dia da Água foi criado para conscientizar sobre a importância do recurso para o meio ambiente, os seres humanos e planeta. A data também reforça o compromisso da população em cuidar e preservar as fontes para a sobrevivência de todos. Em alta no mercado corporativo, ações de ESG com foco na sustentabilidade envolvem trazer iniciativas de empresas para diminuir o uso indiscriminado, além do descarte incorreto, com objetivo de preservar o nosso bem mais precioso. A 5àsec e iGUi, duas redes que são destaques nos seus segmentos, são exemplos de marcas que contam com processos visando ao uso consciente, seguindo as normas da legislação ambiental brasileira.

5àsec

A maior rede de lavanderias do Brasil, atualmente com 532 operações em todo o país, é reconhecida pela responsabilidade com a preservação do meio ambiente. No sentido de conservar a água, a empresa utiliza produtos biodegradáveis durante as lavagens de itens pessoais e de casa, com objetivo de não poluir as nascentes e os rios. Além disso, segundo a marca, a cada limpeza realizada com, em média, 30 peças de roupas, é possível economizar mais de 80 litros de água potável, se comparado com o uso de máquinas de lavar domésticas. A economia se deve a reutilização de água nos ciclos de limpeza dos equipamentos ao utilizar filtros de alta capacidade. A 5àsec investe em equipamentos tecnológicos inteligentes, que utilizam menor quantidade de litros de água nos enxágues. A economia de água nos equipamentos que utilizamos hoje na rede é de 15% em relação às lavanderias tradicionais do mercado.

Segundo o CEO da 5àsec Brasil, Fábio Roth, ao optar pelos serviços de lavanderia, o consumidor consegue reduzir suas despesas de energia elétrica e água, economizando ainda com os gastos em produtos, que pode chegar a cerca de 30%. Outro ponto positivo é a conservação prolongada da vida útil das peças, já que a empresa conta com processos que revitalizam a fibra têxtil das roupas.

Além disso, a rede lançou no começo do ano a campanha ‘Quem planta sustentabilidade, colhe Ecobag’, que visa o plantio de 4 mil mudas de árvores nativas brasileiras. Realizada em parceria com o Projeto Plantar, a ação ajudará o reflorestamento de áreas degradadas pertencentes a Bacia do Rio São Francisco. A iniciativa também reforça a importância da reciclagem para o meio ambiente. Desta forma, além do plantio de mudas, a campanha oferece aos consumidores uma Ecobag produzida a partir de garrafas PETs, permitindo a redução do descarte irregular de plásticos na natureza. Para ganhar uma bolsa exclusiva da marca, o cliente deve juntar quatro selos na mesma unidade, sendo que a cada compra acima de R$ 150, um selo é retirado.

iGUi

Segundo estudos, a previsão é de que até 2050, aproximadamente 45% da população não terá a quantidade mínima de água disponível para uso ou consumo. iGUi é uma das formas de se dizer “água” em tupi-guarani. Não à toa, a maior fabricante e comercializadora de piscina de poliéster reforçado com fibra de vidro do mundo traz já no nome o reconhecimento da importância deste recurso. Afinal, sem água não existe piscina.

Foi pensando nisso, que a marca desenvolveu mecanismos para evitar o desperdício, sobretudo aquele que acontece no momento da limpeza das piscinas. Entre estes estão filtro de poliéster que pode ser limpo com, no máximo 10 litros de água, ao contrário dos tradicionais de areia, que demandam um grande volume de água para serem limpos.

Outro ponto é a maneira como a água é tratada. As piscinas iGUi devem ser filtradas diariamente. Ao invés do cloro livre, para promover a desinfecção, é utilizado o sal marinho. O elemento é considerado, além de mais simples, eficaz e seguro, já que não causa ardência nos olhos, ressecamento dos cabelos e pele e não polui o meio ambiente. Além disso, com o uso do sal, elimina-se o uso de produtos para decantar a sujeira e aspirá-la posteriormente, processo que também desperdiça centenas de litros.