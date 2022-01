Diálogo que nos fazem pensar…

Devair G. Oliveira

A maioria das pessoas tem boas intenções, mas por falta de conhecimento acaba errando, olhe que interessante este diálogo da jornalista Karolina Belo, do Rio Grande do Sul, que gravou um vídeo onde ela faz algumas perguntas que realmente nos alerta para uma reflexão.

A jornalista Karina falando a uma colega sobre quem é Lula:

1) você acha que os pedófilos votarão em Bolsonaro? Ela, votarão em Lula

2) você acha que os estupradores votarão em Bolsonaro? Ela disse em Lula

3) os traficantes votarão em Lula ou Bolsonaro? Ela, votará em Lula

4) você acha que os ladrões votarão em Lula ou Bolsonaro? Ela disse Lula

5) você acha que o grupo MST, que invade terras e destrói plantações, voltará em Lula ou Bolsonaro? Ela disse, claro que no Lula

6) e aquele ladrão que rouba seu celular e bate com a arma na sua cabeça, vai votar em Lula ou em Bolsonaro? Acho que no Lula, mas isso não vem ao caso.

7) e você acha que aquelas pessoas que se manifestam nas ruas, que quebram imagens de nossa Senhora, coloca uma Cruz no orifício anal? Querem liberação da maconha, da pedofilia, que arrastam e fazem suas necessidades na imagem de Jesus, voltará em Lula ou Bolsonaro? Ela em Lula

8) e aqueles que rasgam a nossa bandeira, ateia fogo, votarão em Lula ou em Bolsonaro? Nessa hora, ela demorou um pouco e disse, é em Lula.

9) você acha que os integrantes das facções criminosas espalhadas pelo Brasil vão votar em Lula ou Bolsonaro? E reinou novamente um silêncio, depois, ela respondeu Lula, um pouco decepcionada. Aí eu disse: então você acha que eu deveria votar em quem? No mesmo candidato desses bandidos todos? Você já parou para pensar que tipo de pessoa anda perseguindo o nosso presidente Bolsonaro o tempo todo? Pense… O que nos faz melhor será sempre o nosso caráter, a nossa honra, a nossa moral e a preocupação pelo futuro do nosso país para as nossas crianças, os nossos filhos, netos e bisnetos. Ter votado em Bolsonaro foi a melhor opção e continua sendo, com certeza, a esperança do que ele seja perfeito capacitado em tudo. Pois nem ele nem ninguém é. Até porque, como diz o próprio presidente, é Deus quem capacita os escolhidos. Agora, você talvez entenda porque eu votei em Bolsonaro e muita gente também votou, e porque votaremos novamente.

E como eu falei antes, a guerra já não é mais política e sim do bem contra o mal.