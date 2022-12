DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

EDITAL Nº 172, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022

Nº Processo: 53115.001812/2022-65. Objeto: Serviço de Radiodifusão Comunitária, nas localidades indicadas no Anexo 1. Interessadas: fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, sediadas na área da comunidade para a qual pretendem prestar o Serviço. Prazo de inscrições: 60 dias, a contar da data posterior ao da publicação do Edital no Diário Oficial da União. Endereço: a íntegra do Edital, e seus anexos, encontra-se disponível no seguinte sítio eletrônico: https://www.gov.br/mcom/pt-br, disponível em Rádio e TV Aberta >> Rádio Comunitária >> Arquivos.

FÁBIO FARIA

Ministro de Estado das Comunicações.

ANEXO 1 – LOCALIDADES