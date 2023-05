DIAS DAS MÃES NO BRASIL!

Mãe, palavra pequena, mas com um significado gigante. É a primeira palavra que aprendemos a pronunciar e a pessoa que nos ensina as primeiras coisas da vida. Ela é a protetora, a amiga, a confidente, a professora, a enfermeira, a cozinheira, a conselheira e muito mais. A mãe é a pessoa que ama incondicionalmente seus filhos, mesmo quando eles não merecem ou quando cometem erros.

No Brasil, o Dia das Mães é comemorado no segundo domingo de maio. É um dia especial para homenagear e agradecer por tudo o que as mães fazem por nós. É um dia para demonstrar amor, carinho e gratidão por tudo o que elas fazem por suas famílias.

Não importa se a mãe é biológica, adotiva, de criação, avó, tia ou madrinha, o que importa é o amor que ela nos dá e a dedicação que ela tem por seus filhos. E mesmo que a distância física nos separe, o amor que sentimos por nossas mães nunca diminui.

O Jornal das Montanhas parabeniza todas as mamães do Brasil e do mundo e por isso, no próximo domingo 14, “Dia das Mães” dedique um tempo para mostrar o quanto você ama e valoriza a sua mãe. Faça uma surpresa, mande uma mensagem, dê um abraço apertado e diga o quanto ela é importante para você. E não se esqueça de agradecer por tudo o que ela já fez e ainda faz por você.

Feliz Dia das Mães! Que esse dia seja repleto de amor, carinho e gratidão!