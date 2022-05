Dicas para tirar rangido de portas velhas

Quem nunca andou na ponta dos pés pela casa nas primeiras horas da manhã, tentando não acordar mais ninguém que está dormindo? Todo mundo já fez isso, não é mesmo? Quando você caminha até a porta para abri-lá e um rangido desagradável das dobradiças faz o maior barulhão, é que você percebe que todo o silêncio feito até ali, foi em vão.

Embora as causas desse som indesejado possam variar, existem algumas soluções comprovadas que você pode adotar para remover esse incômodo som doméstico e trazer mais silêncio para a sua casa.

Não tem coisa pior do que ter uma bela porta em casa, com um belo puxador em inox e ela ficar fazendo rangidos, isso incomoda muito. Foi pensando nisso que fizemos uma pequena lista de coisas que você pode fazer para tentar amenizar esse barulho que incomoda tanto.

Por que minha porta está rangendo?

Podem haver muitas razões para a sua porta fazer um rangido. A porta pode estar torta, fazendo com que ela se arraste no chão no momento em que é aberta.

Isso geralmente acontece por conta das dobradiças da porta, que podem estar soltas. Muitas vezes, essas pequenas partes metálicas da porta são as culpadas pelos barulhos quando sofrem um forte desgaste pelo tempo de uso.

No caso de portas exteriores, as peças metálicas expostas às mudanças climáticas podem enferrujar e se desgastar muito mais rápido. No caso das portas de correr, a sujeira pode entrar nos trilhos, fazendo barulho. Felizmente, há uma solução fácil, limpe a sujeira para eliminar os ruídos, e o barulho incômodo rapidamente cessará.

Conserte portas barulhentas com maionese

Um condimento clássico que age como um lubrificante em um piscar de olhos e acaba com uma porta barulhenta, é a maionese. Primeiro, bata nos pinos das dobradiças da porta com um martelo e, em seguida, aplique uma fina camada de maionese que irá agir como uma graxa.

Reinsira o pino na dobradiça e abra e feche a porta algumas vezes para distribuir o lubrificante. Por fim, limpe o excesso de maionese com um pano úmido. O barulho com certeza vai ter ido embora.

Conserte portas barulhentas com cera à base de petróleo

A cera à base de petróleo que você encontra nas velas também ajuda a parar com os barulhos das dobradiças de metal. Acenda uma vela, deixe o calor amolecer a cera, remova os pinos das dobradiças da porta e (cuidado para não se queimar), cubra-os com a cera derretida.

Coloque os pinos das dobradiças de volta no lugar e ouça, se a porta ainda estiver fazendo barulho ao abrir e fechar, repita o processo novamente até que o rangido desapareça. Não há necessidade de pegar uma toalha para limpar, quando terminar o trabalho, a cera de vela não deve deixar nenhum resíduo excessivo.

Repare as portas barulhentas com palha de aço

Outra possibilidade do barulho recorrente pode ser um sinal de que os pinos das dobradiças estão muito sujos para que a porta funcione corretamente. Se este for o caso, o lubrificante sozinho não resolverá o problema, em vez disso, você precisa começar com uma boa limpeza.

Remova os pinos da dobradiça e use uma esponja de palha de aço para esfregar a sujeira e tirar o pó de cada pino da dobradiça. Em seguida, cubra a dobradiça com lubrificante, como um dos dois mencionados acima. Coloque as dobradiças de volta no lugar e abra e feche a porta algumas vezes para testar. Provavelmente o barulho terá sumido.

Óleo Lubrificante

Uma porta barulhenta pode ser reparada sem remover a junta. Você pode fazer isso primeiro aplicando um lubrificante e depois pulverizando o óleo na porta. Muitas pessoas usam óleo de cozinha como substituto.

Agora, use um martelo e um perfurador de prego para remover a cavilha da costura da porta. Após soltar os pinos, use uma chave de fenda para retirá-los. Lembre-se de que a porta pode cair facilmente quando a bucha for removida, portanto, mantenha-a contra a parede para evitar que ela caia.

Use uma camada de graxa branca para os pinos de articulação

A graxa branca previne a ferrugem quando aplicada nas dobradiças das portas. Ela removerá qualquer ferrugem presa nos pinos da porta. Depois, use um martelo e um furador para ajustar os pinos da porta no lugar até que eles se encaixem perfeitamente.

Verifique-os abrindo e fechando da porta 2 ou 3 vezes para garantir que o som tenha desaparecido. Se a porta fizer barulho, provavelmente é porque você não adicionou óleo suficiente para acabar com ele. Aplique uma segunda camada de lubrificante e veja se a situação melhora.

Lembre-se de limpar qualquer óleo restante, caso contrário, ele deixará uma mancha na porta. E agora que você já aprendeu várias maneiras de acabar com o rangido das suas portas, basta realizar essas ações uma vez ou outra para evitar que os rangidos voltem.