Direita sai fortalecida das eleições municipais 2024, que venha 2026

Por Devair G. Oliveira

Nas últimas três eleições o povo mirou no PT escolhendo outros candidatos e assim derrotando o PT, curiosamente o PSD sorrateiramente foi construindo seus acordos e se tornou o partido que elegeu o maior número de prefeitos, um total de 887. Entre as capitais, ganhou a eleição para Prefeitura no Rio de Janeiro com Eduardo Paes, em Belo Horizonte com Fuad Noman, São Luís com Eduardo Braide, e em Curitiba com Eduardo Pimentel.

Em segundo lugar está o MDB, com 854, o que inclui São Paulo, com a reeleição de Ricardo Nunes, e Porto Alegre, com a reeleição de Sebastião Melo.

Só que os brasileiros descobriram que hoje o inimigo não é mais o PT e sim o PSD de Gilberto Kassab que manda e desmanda na política hoje.

PL (1989-1995)

PFL (1995- 2007)

DEM (2007-2011)

PSD (2011- presente)

O PSD não fez mais prefeito porque houve uma campanha contra Kassab PSD, devido alguns probleminhas que ainda virá à tona, a esquerda não é somente o PT.

Em 2026 Kassab vai tentar fechar grandes acordos, mas imagino que diante de todos os acontecimentos a direita será vitoriosa em 2026, contamos com a força de Donald Trump.

O PL de Bolsonaro elegeu quatro prefeitos em capitais, no melhor resultado desde o apoio de Bolsonaro. Foram dois no primeiro turno e dois no segundo turno. O partido do ex-presidente vai governar João Pessoa com JHC, Rio Branco com Tião Bocalom, Aracaju com Emília Corrêa e Cuiabá com Abílio Brunini.

O PT ganhou apenas a prefeitura de uma capital, Fortaleza. Evandro Leitão foi eleito prefeito da capital cearense com 50,38% dos votos válidos, contra o candidato André Fernandes, do PL. A diferença foi de apenas 0,76%. O PT, não vencia em capitais desde 2016.

A direita sai vitoriosa e há o reconhecimento disso pelo lado da esquerda e do PT. O resultado fortalecerá a direita para as eleições 2026′. É uma direita fortalecida, organizada e ampliada. Tem muitas opções de nomes em São Paulo e Goiás, muitas lideranças.”

O que precisa acabar é a gastança desenfreada pelos partidos políticos, na campanha do Ricardo Nunes e de Guilherme Boulos, em São Paulo, o Boulos conseguiu arrecadar neste ano R$ 80 milhões para a campanha e Nunes teve uma arrecadação menor do que a de Boulos que foram R$ 50 milhões.