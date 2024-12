Diversão e premiação no encerramento do Projeto Escola no Campo 2024

por Comunicação Coocafé

A edição deste ano do Escola no Campo envolveu 1.100 estudantes da 5ª série do ensino

fundamental de 42 escolas públicas e cooperativas de educação de Minas Gerais e do Espírito

Santo. O projeto levou palestras para as escolas proporcionando discussões e reflexões sobre o

avanço da sustentabilidade no campo e benefícios do cooperativismo agropecuário para

produtores rurais e famílias. Com a orientação dos professores, os alunos participaram do

concurso de desenhos e frases sobre os temas que premiou os 12 melhores trabalhos, na última

sexta-feira, 6 de dezembro, no ginásio poliesportivo em Lajinha/MG.



Dirigentes da Coocafé marcaram presença na tarde de diversão e premiação. O 1º lugar ficou

com a estudante Micaela da Silva Bernardino, da Escola Municipal Herculano Osório Ker, do

Distrito da Prata, em Lajinha. Junto ao desenho, ela escreveu a frase: “A agricultura é a raiz do

progresso, o cooperativismo o tronco que sustenta.” Micaela ganhou uma bicicleta e medalha. A

professora da estudante, Aline Rimes, ganhou um leitor de livros digitais (Kindle), um Kit Coocafé,

e levou o troféu de 1º lugar para a escola. Os alunos que ficaram em segundo e terceiro lugares

no concurso também ganharam bicicletas e medalhas, e os outros 9 premiados levaram jogos

educativos. Antes da cooperativa anunciar os vencedores do concurso, os estudantes se

divertiram no ginásio em brinquedos infláveis, touro mecânico e pula-pula, e ganharam lanches

e picolés.



O Projeto Escola no Campo, realizado pela Coocafé há 24 anos, estimula o desenvolvimento da

educação em nossa região. E, além de dar destaque à temáticas envolvendo a preservação da

natureza, sustentabilidade e cooperativismo, o projeto incentiva a sucessão familiar nos negócios

e a boa convivência entre pessoas de diferentes gerações nas famílias rurais.