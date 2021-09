Por Devair G. Oliveira

Imagina o que um homem com poder como Alexandre de Moraes pode fazer, ele poderia ter sido barrado pelo próprio presidente do STF, depois poderia ter sido barrado pela Câmara dos deputados, nada fizeram e por último a gota d’água foi à irresponsabilidade do presidente do Senado Rodrigo Pacheco, que além de não acatar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes colocou mais lenha na fogueira, e agora milhões de pessoas estão decepcionadas com algumas autoridades que pode complicar a vida dos brasileiros. Queira Deus que dia 7 haja arrependimento dos que querem dominar o Brasil passando por cima da constituição como continuam mandando prender e calar a voz de brasileiros que apenas querem justiça e o cumprimento da constituição.

Veja a triste situação de Zé Trovão

“Eu não posso mais dormir na minha casa, não posso mais ficar com minha família. Invadiram minha casa às 6 horas da manhã. Minha esposa ficou desesperada. Tenho quatro filhos, um recém-nascido em casa. Para proteger minha família, tive de tirar de casa e colocar em outro lugar. Hoje, fico um dia em um lugar e outro dia noutro. Isso não é justo. Eu não sou bandido. Só quero meu país descente, com responsabilidade jurídica.” Caminhoneiro Zé Trovão.

É mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil entrar na Guerra.” — Getúlio Vargas.

Dizia-se que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Quando as tropas brasileiras foram enviadas à Itália, a cobra fumou. E a expressão “a cobra vai fumar” entrou para o vocabulário brasileiro. O fim oficial da guerra na Europa foi em 7 de maio de 1945.

A famosa expressão se tornou lema da Força Expedicionária Brasileira (FEB), durante a Segunda Guerra Mundial (1939–1945), e deve sua popularização ao então Presidente Getúlio Vargas que, diante do inimaginável caso de o Brasil entrar na guerra contra a Alemanha de Adolf Hitler, teria dito: “é mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil entrar na guerra”… Algum tempo depois tudo mudou, a cobra fumou e o Brasil foi à guerra!

Por que a cobra não fumaria?

Embora não se tenha certeza de que a frase realmente pertença à Vargas, o mesmo não se pode duvidar sobre a possibilidade de o Brasil participar de uma campanha militar tão longe de casa, visto que suas Forças Armadas não se encontravam minimamente preparadas para combates no teatro de guerra europeu, ainda mais contra a poderosa máquina de guerra alemã. Além disso, dizia-se que os próprios brasileiros não acreditavam na mais simples das possibilidades.

Braga Netto lembra derrota nazista e diz que “cobra pode fumar” de novo.

Cobra fumante foi símbolo da FEB…

Direitos autorais são do Poder 360, leia mais no texto original: (https://www.poder360.com.br/historia/braga-netto-lembra-derrota-nazista-e-diz-que-cobra-pode-fumar-de-novo/) ·.