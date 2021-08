DNIT – A indignação de quem paga imposto e recebe péssimo serviço

Recebemos de uma leitora Ducarmo do Zé Ribeiro, moradora de Mutum imagens e vídeos sobre o péssimo serviço que está sendo feito pelo DNIT, no asfaltamento de Mutum a Lajinha, segundo Ducarmo do Zé Ribeiro isso é uma afronta ao povo brasileiro que paga em dia seus impostos, “Se eles pensam que vamos engolir de goela abaixo a farra com o nosso suado dinheiro dos impostos, estão enganados, não podemos calar diante de fatos gritantes. Precisamos unir nossas forças, pois a causa é de todos”. Comenta Ducarmo.