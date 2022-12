Do lobby à Esplanada

Publicado pela Redação Foto: Ton Molina /Fotoarena/Folhapress

Publicada em 09/12/2022 às 11:58

José Múcio Monteiro foi ministro de Lula na primeira passagem do petista pelo Planalto

Aos 74 anos, José Múcio Monteiro voltará à Esplanada dos Ministérios na pasta da Defesa. O nome dele foi confirmado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e vai representar a volta de um civil ao comando das Forças Armadas, administrativamente subordinadas ao ministério.

Monteiro já foi ministro da Secretaria de Relações Institucionais de Lula entre 2007 a 2009, quando foi nomeado ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), onde permaneceu até o fim do ano passado.

Desde que deixou o TCU, Monteiro atuava na iniciativa privada. Era um dos consultores da FSB Comunicação, empresa de comunicação, relações públicas e de lobby, que tem entre os clientes multinacionais chinesas como a Huawei e a ByteDance, dona do TikTok. (Múcio costuma afirmar que não faz lobby, apenas “aproximação”, pois não cobra taxa de êxito de seus clientes.)

Diversos governos, em especial os da União Europeia e os Estados Unidos, acusam as duas empresas chinesas de vazar dados sigilosos de usuários para o regime de Xi Jinping.

A Huawei tenta há anos vender soluções tecnológicas para o governo brasileiro, mas esbarra nos interesses contrários de países como os Estados Unidos.

No governo Bolsonaro, a empresa teve dificuldade para se estabelecer, dada a proximidade de Bolsonaro com o então presidente americano, Donald Trump. No fim, Bolsonaro liberou a participação da empresa no país para as redes de 5G.