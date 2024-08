Doenças infecciosas comprometem produtividade dos bovinos de leite

Mastite clínica e subclínica é a principal causa de perdas econômicas da atividade

Produção de leite pode ser rapidamente recuperada com tratamento eficaz

Transmissão de doenças ocorre por diferentes formas e origens

O Brasil produziu 34,6 bilhões de litros de leite em 2023, posicionando-se como um dos maiores produtores do mundo. “Mesmo com o crescimento da oferta, há desafios que impedem o aumento da produtividade, comprometendo o resultado econômico. Como a mastite, por exemplo, que é a doença mais frequente e de maior impacto econômico em vacas em lactação. O seu controle envolve uma série de cuidados, que vão da higiene ao uso de soluções eficazes”, esclarece Evandro de Oliveira, gerente de produtos da Vetoquinol Saúde Animal.

A mastite é uma resposta imunológica do organismo contra a presença de algum patógeno na glândula mamária, levando à queda na produção e alteração do leite. Essa resposta pode ocorrer através da manifestação clínica, quando há sinais claros, com mudança na aparência do leite e do úbere, e até mesmo alterações sistêmicas nos animais ou na forma subclínica, exigindo testes para detecção, já que não há alterações visíveis.

“Inúmeros micro-organismos são responsáveis pelo desenvolvimento do quadro de mastite. A mastite subclínica, por exemplo, leva ao aumento considerável da Contagem de Células Somáticas (CCS), ultrapassando a casa das 200.000. Geralmente, os micro-organismos responsáveis pela instalação do quadro de mastite em vacas lactantes residem em seu próprio organismo”, detalha Felipe Pivoto, gerente de serviços técnicos de bovinos e equinos da Vetoquinol Saúde Animal.

No caso da mastite clínica, elas podem ter diferentes graus de infecção, indo de leve a moderado e agudo. Basicamente, em grau leve ela apresenta apenas alterações no leite. Em sua fase moderada, apresenta também inchaço, vermelhidão e alterações na glândula mamária da vaca. Já na sua fase mais grave, a mastite causa febre nos animais, bem como distúrbios sistêmicos.

“O animal terá mudança de comportamento, com sinais de depressão acentuada, pulsação fraca, olhos fundos, fraqueza e anorexia. Essa manifestação mais grave da mastite costuma afligir bovinos do período pós-parto até o pico da lactação”, explica Felipe Pivoto. A transmissão em casos de mastite clínica ocorre principalmente pela penetração das bactérias pelo ducto do teto nos períodos pré e pós-ordenha. Um ambiente que favorece esse tipo de infecção conta com excesso de fezes, lama e umidade, o que exige um eficaz controle higiênico.

Já nos casos subclínicos, os fômites são os principais responsáveis pela infecção, que vem das mãos do ordenhador, dos panos usados na secagem dos tetos, das esponjas usadas para limpar a mama e das próprias teteiras das unidades de ordenha, além das moscas, que carregam a doença dos quartos doentes para quartos sadios, seja do próprio animal ou de outros bovinos do rebanho.

A mastite é um dos alvos principais da Vetoquinol Saúde Animal, que coloca à disposição dos produtores de leite medicamentos eficazes para combater os patôgenos responsáveis pela ocorrência de mastite.

Os princípios ativos marbofloxacina, presente em Forcyl®, e o ácido tolfenâmico, que compõe a fórmula de Tolfedine® CS, são aliados que controlam de forma eficiente a infecção e devolvem o bem-estar ao animal, unindo a harmonia entre antibiótico e anti-inflamatório. “A Vetoquinol orgulha-se de contribuir com a produtividade de uma das atividades mais importantes do Brasil, agregando valor ao negócio do pecuarista e colaborando para alimentar o mundo”, finaliza Evandro Oliveira.

Sobre a Vetoquinol Saúde Animal

A Vetoquinol Saúde Animal está entre as 10 maiores indústrias de saúde animal do mundo, com presença na União Europeia, Américas e região Ásia-Pacífico. Em 2023, o faturamento global foi de € 529 milhões. Com expertise global conquistada ao longo de 90 anos de atuação, a empresa também cresce no Brasil, onde expande suas atividades desde 2011. Grupo independente, a Vetoquinol projeta, desenvolve e comercializa medicamentos veterinários e suplementos destinados à produção animal (bovinos e suínos), animais de companhia (cães e gatos) e equinos. Desde sua fundação, em 1933, na França, combina inovação com diversificação geográfica.

O crescimento do grupo é impulsionado pelo reforço do seu portfólio de soluções associado a aquisições em mercados de alto potencial de crescimento, como a brasileira Clarion Biociências, incorporada em 2019.

No Brasil, a Vetoquinol tem sede administrativa em São Paulo (SP) e planta fabril em Aparecida de Goiânia (GO), atendendo todo o território nacional. Em termos globais, gera mais de 2,5 mil empregos.