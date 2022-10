… E AS URNAS FALARAM!

Finalmente, o dia do resultado das urnas chegou! Havia uma expectativa muito grande de que os resultados viessem de acordo com o que as ruas nos mostraram, durante todo o período da campanha, mas não vieram.

Em alguns lugares do Brasil até chegaram. Mas na Região Nordeste inteira não foi o que vimos. O que terá acontecido para o que aconteceu?

Em alguns casos, felizmente não ter vindo de acordo com o que alguns os candidatos falaram na campanha, foi um verdadeiro alívio. Saber que os eleitores foram suficientemente politizados para ver que aquilo que fora dito naquelas seções de demonstração de despreparo sócio político, para chegarem a ocupar um posto tão elevado como o de Presidente da República, foi muito bom porque seria a transformação do país eu um verdadeiro sanatório geral.

Em outras regiões, os resultados, se apresentaram como não poderiam deixar de chegar devido ao elevado grau de politização dos eleitores que não permitiria que os resultados fossem diferenciados!

O candidato Lula foi francamente impulsionado palas pesquisas de intenção de votos, pela imprensa e pela força do judiciário que o fez candidato apesar de sua folha corrida, desprezando inclusive a Lei da Ficha Limpa, tão observada para os demais candidatos. Este candidato pode se servir, em sua argúcia política, das expressões que transcenderam aos limites da realidade. Chamar o seu opositor de genocida, assassino, demônio, dentre outras expressões era apenas “liberdade de expressão”!

Já Bolsonaro teve todas as suas ações e atitudes limitadas pela justiça eleitoral. A participação na abertura da Assembleia Geral da ONU, a participação na semana da pátria, dentre outros eventos não puderem ser, sequer citados. Mesmo assim as populações de eleitores não se incomodaram e o apoiaram por onde ele passava.

Os institutos de pesquisa, como se apresentavam, foram o grande vexame para quem se pretende ser um agente da Estatística. Esta ciência tem o dever de nos mostrar uma verdade plena de uma população em análise por meio de uma amostra sem que precisemos analisar o conteúdo total da coletividade em apreciação. Os resultados eram uma desconexão total entre o que os números apresentaram e o que acontecia na vida social do país! O que chama a atenção é o fato de vários pesquisadores apresentarem irresponsavelmente números à sorte a fim de convencer os eleitores o que não conseguiram!

