É nesta quarta! Gina Garcia canta Gal Costa com Marina Sena e Tiago Abravanel

Espetáculo Gina Canta Gal volta a São Paulo com convidados especiais

Nesta quarta-feira (9), Gina Garcia volta a São Paulo com a turnê Gina Canta Gal, e desta vez com dois convidados especiais. Marina Sena e Tiago Abravanel dividirão com a cantora o palco do Teatro Claro no tributo que homenageia Gal Costa, uma das maiores vozes da música brasileira.

“Trago os grandes sucessos da Gal, os melhores boleros, os maiores frevos, os sambas que ela interpretou pela vida, além de músicas como Chuva de Prata, Nada Mais, Nuvem Negra, tanta coisa bonita que ela gravou, e as que vão até o fundinho do coração. Montei um show contando a minha história permeada pelas músicas da Gal, porque foi assim a minha vida como cantora na noite até começar a carreira de backing vocal”, explica Gina.

A cantora conheceu Gal em 1995 no camarim do show Mina D’água do Meu Canto e o encontro permanece vivo em sua memória: “Conversamos bastante, Gal me perguntou sobre um músico, guitarrista excepcional que trabalhou com ela Lanny Gordin, na era Tropicalista, eu trabalhava com ele no Star Dust na época, mas esse papo foi surreal pra mim, a Diva Gal conversando comigo, inesquecível! Fiquei abismada com a perfeição do som que ouvi nesse show, porque realmente tive a sensação de estar ouvindo o CD de tão perfeita a afinação dela e da banda. Essa produção e direção era do maravilhoso Jaques Morelembaum. A única foto que tenho com a Gal é desse dia, que consegui ir ao camarim e ela gentilmente autografou os meus discos.”

O tributo a Gal Costa deverá percorrer as principais capitais brasileiras, mas Gina Garcia também pretende se apresentar fora do Brasil.

“Ela ficou famosa no exterior por causa de Tom Jobim e de tudo o que ela gravou. É muito respeitada na Europa e nos Estados Unidos, aliás tem seu nome no Hall da fama do Carnegie Hall, por ser a brasileira que mais se apresentou por lá. Esperamos que esse show dure o tempo necessário para que possamos levar esse espetáculo onde tenham saudades de ouvir as canções da nossa Diva Gal Costa”, planeja.