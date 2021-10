Belgo Bekaert apoia ‘Desafio da Pecuária Responsável’, iniciativa que promove o bem-estar animal 

A Belgo Bekaert, referência no mercado brasileiro de arames, junta-se ao movimento “Desafio da Pecuária Responsável”, que premia soluções inovadoras para o bem-estar de bovinos de corte. A iniciativa é da Phibro Saúde Animal e conta com o apoio de dezenas de empresas e entidades de classes. As inscrições estão abertas até 15 de outubro e podem participar pessoas que atuam na cadeia produtiva de bovinos de corte. O projeto vencedor será escolhido em junho do próximo ano.

O objetivo do Desafio é promover uma conexão em toda a cadeia produtiva para disseminar boas práticas no manejo de forma responsável, proporcionando estratégias sustentáveis de produção e melhoria da produtividade, através do bem-estar animal. “Precisamos unir forças em prol do bem-estar e do conforto animal, preservação ambiental e valorização das pessoas do campo. Já apoiamos diversas iniciativas sustentáveis que visam a preservação da nossa fauna e flora e vemos nesse projeto mais uma oportunidade de fortalecer o nosso compromisso”, destaca Guilherme Vianna, Gerente de Negócios da Belgo Bekaert. “Nossos produtos contribuem para a segurança e as melhores condições para os animais nas fazendas, reforçando nosso compromisso com o bem-estar animal. Trata-se, indiscutivelmente, de uma exigência da pecuária sustentável, vocação do país”, completa Vianna.

Ao se inscrever, cada projeto pode escolher um padrinho. “Nós, da Belgo, estamos muito felizes e disponíveis para orientar os projetos. Acompanhamos e temos a percepção de que bem-estar animal na pecuária brasileira, novos hábitos e exigências da sociedade, que está cada vez mais preocupada com a origem do alimento, responsabilidade ambiental e social são temas cada vez mais discutidos. Temos uma grande expertise que poderá contribuir com os projetos inscritos. Estamos animados em poder apadrinhá-los”, destaca Vianna.

O Desafio da Pecuária Responsável consiste na elaboração, por parte dos participantes, de projetos executáveis e aplicáveis que suportem as regras do bem-estar animal, envolvendo nutrição, saúde, ambiente e conforto, comportamento e saúde mental.

“As pessoas são fundamentais para as mudanças em diversos segmentos. Bem-estar animal não beneficia apenas o gado, mas também contribui para o ganho econômico do produtor e de toda a cadeia”, reforça Guilherme Vianna.

As inscrições para o Desafio da Pecuária Sustentável estão abertas até o 15 de outubro de 2021 em www.pecuariaresponsavel.com.

Sobre a Belgo Bekaert

