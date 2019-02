Energisa e Governo do Estado de mãos dadas por Minas Gerais

O compromisso com a região onde está presente, com o desenvolvimento econômico sustentável do Estado é uma das prioridades da Energisa. E foi essa motivação que levou o presidente Eduardo Mantovani e o diretor técnico-comercial Fernando Costalonga a um encontro presencial na quarta-feira, 13 de fevereiro, com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

Na oportunidade, os diretores apresentaram a Energisa Minas Gerais, destacando que a empresa foi eleita em 2018 como a melhor distribuidora de energia do Brasil no Prêmio Abradee, além da empresa ter tido o melhor desempenho entre as distribuidoras nacionais que atendem a mais de 400 mil clientes, devidamente chancelada pela Aneel; mostraram os investimentos realizados e previstos para os próximos anos, como também as principais obras no sistema elétrico dos últimos anos que garantem um fornecimento de energia de qualidade e suportam o crescimento da região inclusive com atração de novas empresas.

Destacaram que, além da distribuidora responsável pelo fornecimento de energia a mais de 455 mil clientes, o Grupo Energisa está presente em Minas Gerais com mais duas empresas: a Energisa Soluções e a Central de Serviços Energisa, inaugurada em 2017, fomentando a geração de emprego e renda em Cataguases e região. Hoje, são mais de 2.000 empregos diretos e indiretos gerados no Estado. Foi mostrado também o potencial de aquisição de serviços, equipamentos e materiais no Estado de Minas Gerais pelo Grupo Energisa.

“O governador já conhecia um pouco do Grupo Energisa, que foi apresentado a ele por Ivan Botelho e Ricardo Botelho em dezembro passado. A nossa visita foi uma oportunidade para saber mais como atuamos e contribuímos com o Estado de Minas Gerais. Aproveitamos para convidá-lo a conhecer a empresa e visitar alguns municípios, destacando a inauguração da Subestação Miradouro, assim que as obras relativas à mesma estiverem concluídas. Além de ter se mostrado muito interessado em conhecer pessoalmente a empresa, confirmou que pretende visitar todos os municípios mineiros, ficando de agendar futuramente uma vinda a Cataguases. O Governador se interessou, também, por conhecer alguns processos que a Energisa tem, com destaque para o MIP (Medição Individual de Performance), que é a forma como fazemos a gestão e acompanhamento das equipes de campo e tem apresentado excelente ganho em produtividade. Foi apresentado também ao Governador o volume de recursos arrecadados para o Estado, via ICMS, demonstrando ser a cidade de Cataguases, por meio da Energisa, a segunda maior arrecadadora da Zona da Mata Mineira”, comentou Mantovani.

Assuntos de interesse da população também foram tratados na reunião. Dentre eles, as obras do Acesso Sul (Contorno) que estão paradas desde 2002, quando foram construídos 5km, estando pendente mais 1,4 km para finalização desse importante acesso para a o município de Cataguases. “O governador, associando o volume de recursos arrecadados e a importância da Energisa como empresa mineira, mostrou-se sensível e favorável ao pleito, prometendo agilizar as pendências para liberação das obras, mas que dependia de verificar recursos para a efetiva realização das obras. Estamos confiantes que teremos a complementação dessa obra”, disse Mantovani. Outro ponto importante para Cataguases e região, tratado na reunião, foi a reabertura da Agência da Receita Federal local. “A arrecadação de tributos federais apresentada por Cataguases mostra-se superior a inúmeras agências que não foram fechadas, demonstrando, assim, inconsistência nos motivos expostos pelo poder público. Por isso, pedimos apoio ao governo de Minas que entendeu nossos motivos”, completou Mantovani.

Foi apresentado ainda, na oportunidade, a estruturação do CODEC – Comitê de Desenvolvimento Econômico de Cataguases, projeto que está sendo implantado com apoio da Energisa, ao que o Governador ficou sensibilizado, tendo destacado que esse é o caminho, qual seja da sociedade se organizar e não esperar que tudo seja feito pelos governos.

“Foi um encontro muito produtivo e que superou as nossas expectativas. O governador, pessoa pragmática e objetiva, se mostrou sensível aos pontos apresentados, tendo se interessado em conhecer mais a região e a empresa, tendo compreendido a necessidade de voltarmos a colocar Minas nos trilhos do crescimento, voltando a gerar oportunidades de emprego e renda. E a Energisa caminhará junto nesse desenvolvimento, apoiando as iniciativas que surgirem e forem de sua competência, além de apoiar ações que visem o desenvolvimento regional”, finalizou Mantovani.