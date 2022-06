Ibovespa tem o quinto melhor desempenho entre 78 países em maio

O levantamento foi feito pela agência de classificação de risco Austin Rating, a pedido da CNN Brasil Business. No mês anterior, o índice registrou forte recuo, com o segundo pior desempenho.

O país com maior variação foi o Chile, com alta de 15,75%, seguido pela bolsa da Colômbia (12,59%), Rússia (11,16%) e Montenegro (10,05%). A maior queda foi registrada no Quênia, de 14,85%.

Cotação

Nesta sexta-feira (3), a B3 encerrou o dia em queda de 1,15%, somando 111.102 pontos. Ontem, após a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no primeiro trimestre, a bolsa subiu quase 1%. A recuperação das bolsas no exterior também amenizou o clima no mercado financeiro.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB cresceu 1% no primeiro trimestre de 2022 em relação ao último trimestre de 2021. A expansão deveu-se ao setor de serviços, que retoma as atividades e recupera-se da pandemia de covid-19.