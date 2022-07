Marketing na Estética: como melhorar as vendas

O ramo da estética é o que movimenta bilhões em nosso país, mesmo diante da crise da pandemia da covid-19 quando as coisas ficaram piores, o ramo não parou, exceto quando foi decretado o fechamento das atividades não essenciais.

Mas mesmo assim o ramo continuou inovando e crescendo dia após dia. Muitos locais quando as vendas caem já pensam logo em cortar os gastos internos, especialmente quando se trata do marketing.

Porém, você precisa pensar que é preciso fazer o contrário disso, quando as vendas caem, é necessário fazer muito mais marketing sobre seu estabelecimento para atrair clientes e você voltar a faturar. Com isso você vai chegar até o público que não conhece seu trabalho e garantir novos clientes e ainda cativar os antigos.

Você pode conseguir melhorar suas vendas de diversas formas, seja ampliando sua frequência na internet, ou até mesmo criando promoções relâmpagos. Pensando em como ajudar você a melhorar suas vendas, preparamos uma lista de sugestões que você pode aplicar ai no seu salão e ter sucesso nas suas vendas.

Tenha perfis do seu estabelecimento nas redes sociais

Atualmente é quase impossível encontrar pessoas que tenham acesso à internet e não tenham um perfil nas redes sociais. Se você tem uma página nas redes sociais do seu estabelecimento, fica muito mais fácil de você ter visibilidade e chegar a mais pessoas.

Pois, hoje em dia, tudo o que as pessoas querem saber elas procuram pela internet, como número de telefone e endereço, principalmente para saber mais sobre seu trabalho, como fotos ou vídeos.

Aprimore sua fachada

A estrutura é tão importante quanto seu investimento nas redes sociais. Você deve investir muito na sua infraestrutura, pois de nada vai adiantar ter uma boa divulgação se seu espaço não é tão legal.

Um espaço bem organizado, moderno chama muito mais a atenção dos clientes. Aposte em coisas para distrair os clientes enquanto esperam, não só as tradicionais revistas que já se passaram anos. E você deve mudar o ambiente como um todo, não só a fachada.

Faça promoções

Todo brasileiro gosta de uma boa e velha promoção. Isso também é uma boa forma de atrair novos clientes, uma oportunidade da pessoa conhecer seu trabalho e se tornar um cliente fixo. E os clientes antigos você vai se fidelizar ainda mais.

Você pode optar por fazer promoções de procedimentos mais caros, massagens, pacote para fazer unha, progressivas, corte de cabelo, entre muitas outras coisas. Dê uma olhadinha no seu estoque, veja se não tem um produto que está quase vencendo e aproveite para fazer uma promoção.

Tenha parcerias com outros negócios

Trabalhar sozinho para conquistar mais clientes ficou para trás, hoje em dia as empresas trabalham em conjunto para atrair novos clientes e dar um up nas vendas também. Realmente é possível crescer ainda mais, fazendo parcerias com outras empresas.

Para os estabelecimentos de estética, seria muito vantajoso fazer uma parceria com alguém que esteja sempre em contato com outros salões, esses são os fornecedores, essa é uma boa oportunidade de conseguir produtos com um preço muito mais camarada.

Outra ideia para quem está no ramo da estética é buscar o meio digital de marketing para estética, firmas com parcerias com influencer, que podem fazer a divulgação do seu serviço em troca de procedimentos. Mas atenção, você deve pesquisar muito bem antes de contratar uma influenciadora, pesquise sobre ela, como ela trabalha, se faz o combinado, busque por indicações de outras pessoas.

Tenha um bom sistema de informações

Você deve ter um bom sistema com os dados dos seus clientes, tendo isso em mão fica ainda mais fácil acertar no seu público alvo e no que ele está precisando. Você pode mandar e-mail oferecendo promoções, envie mensagens automáticas, lembre do aniversário do seu cliente.

Tudo isso faz uma grande diferença para seu cliente, nas festas de fim de ano, você pode enviar cartões de boas festas pelo correio, são pequenos gestos que podem cativar os seus cliente e fazer com que ele fale bem do seu serviço também, um cliente feliz divulga seu trabalho.

Com um bom sistema de informações você pode saber em que época seu cliente fez um determinado tratamento, quando você deve lembrar ele que deve fazer de novo, quando ele comprou algum produto seu, entre muitas outras informações que podem ser cruzadas com esse sistema.

Veja abaixo alguns passos para fidelizar clientes

Quando se trata de cliente é muito difícil focar em uma coisa só, por isso você precisa ter uma lista de coisas para tentar seguir e atrair mais clientes. Você precisa determinar seu público alvo e no que ele necessita.