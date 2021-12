MEIs e empresas podem incentivar projetos educacionais com menos de R$ 10, veja como!

A Visão Confiável, agência de marketing digital que surgiu durante o ano de 2017 como startup, está patrocinando um novo projeto social chamado Rabisco da História. De forma sintetizada, o projeto se trata de um um site online que aborda sobre ciências humanas no geral como história, letras, literatura e outros conteúdos.

Por conter textos e artigos dispostos de forma totalmente gratuita e sem assinatura, mas ao mesmo tempo ter gastos com hospedagens e redatores, a empresa está recebendo doações de interessados que podem enviar qualquer valor por PIX.

“É um momento chave para a agência porque começaram a apoiar o projeto de forma massiva. Antes, já tinham o blog, mas a hospedagem era ruim, não tinha muito conteúdo e eles não eram otimizados. Mas, foi na metade de 2021 que decidiram mudar: alteraram completamente o design do site, tiveram gastos com isso.”

Agora, sou eu quem estou trabalhando diretamente no projeto administrando os textos, revisando os conteúdos, escrevendo muito para fazer dar certo. Apesar dos gastos, temos o objetivo de manter os conteúdos gratuitos para todos os tipos de públicos. A ciência humana está tão fragilizada, que temos que a apoiar neste momento tão delicado”, afirma Daiane de Souza, que é editora chefe da Visão Confiável e tomou a frente no projeto.

O Rabisco da História também existe desde o ano de 2017, mas não estava recebendo as devidas atenções até então. Agora, vem passando por uma nova reformulação.

Como doar para o Rabisco da História?

O primeiro passo para começar a sua doação e apoiar o projeto é acessar o site https://rabiscodahistoria.com/apoie/ .

Depois disso, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e envie o valor de R$ 15.

Caso não tenha como auxiliar com esse valor, tem a oportunidade de apenas enviar um PIX com a quantia que tem para oferecer. Neste caso, a chave do PIX é 40.399.137/0001-85 (CNPJ).

Outras formas de ajudar – sem o quesito monetário

De acordo com Daiane de Souza, a redatora chefe do projeto, existem outras formas de auxiliar sem ser com o quesito monetário como compartilhando os conteúdos com outros amigos e, até mesmo, nas redes sociais.

“Nesta crise financeira que foi provocada pela Covid-19, não são todos que possuem a capacidade de apoiar um projeto como o Rabisco, mesmo que o valor possa ser escolhido. No entanto, existem outras formas de apoiar sem ser com o dinheiro em si, como também ao compartilhar os conteúdos, acessar mais páginas e até mesmo ir até o site para conhecer. Isso mostra que temos conteúdo relevante para o Google”, termina a redatora.

Importância de incentivar programas voltados para as ciências humanas

As doações que são realizadas em portais de ciências humanas e educação se tratam de uma forma de deixar os conteúdos online gratuitos e sem o excesso de anúncios. Por ser um ramo que está cada vez mais desvalorizado, é comum perder o apoio, no entanto, algumas agências estão incentivando a produção de textos e artigos sobre ciências humanas: “ainda há esperanças!”