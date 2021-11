Presidente da Caixa explica como será pagamento do Auxílio Brasil

Começa amanhã (17) o pagamento do novo benefício assistencial brasileiro: o Auxílio Brasil. Para esclarecer as dúvidas de quem ainda não sabe se tem direito ao novo auxílio e como receber o dinheiro, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, é o entrevistado do programa A Voz Do Brasil.

Na conversa, Guimarães vai esclarecer como o brasileiro pode usar o aplicativo Caixa Tem para movimentar o dinheiro do benefício e dizer quais são os outros programas disponíveis para isso. O presidente da caixa também vai falar sobre o calendário de pagamentos do novo auxílio e sobre os horários de funcionamento das agências bancárias. Na entrevista Pedro Guimarães deve falar sobre outro tema: o programa de financiamento de placas solares residenciais. Chamado de Caixa Energia Renovável ele trará os juros mais baixos praticados pelo banco. O presidente da Caixa também vai comentar como funcionam as apostas para a Mega da Virada, que começaram a serem feitas hoje (16). Assista Ao Vivo:

Edição: Claudia Felczak

Por Agência Brasil – Brasília