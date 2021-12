O coworking é uma forma de trabalho que tem se tornado a grande alternativa de diversas pessoas, pois trazem consigo inúmeras vantagens. O método, criado em 1999 por um gamer, tem sido uma forma que vem salvando diversos trabalhadores ao redor do mundo. Neste artigo, traremos mais detalhes sobre o que é esse conceito e quais as principais vantagens de usar um coworking no dia a dia.

O que é um coworking?

Iniciar um negócio pode ser algo demorado, cansativo e demandar inúmeras despesas. É sempre um desafio organizar e pontuar tudo o que é necessário para a concretização desse sonho, e os primeiros passos envolvem escolher uma boa localização, um imóvel, como será a infraestrutura, quais valores deverão ser investidos nisso, preocupações com contas de manutenção do local etc. E tudo isso pode fazer com que muitos empreendedores acabem desistindo ou adiando o sonho de abrir o seu próprio negócio. Pensando nisso, surgiu o coworking, a forma de compartilhar o mesmo ambiente de trabalho com outras empresas e empreendedores, tornando o lugar um espaço de uso comum, dividindo as despesas de aluguel e manutenção do local e viabilizando a concretização dos empreendimentos.

O coworking valoriza a unificação de diversos prestadores de serviço ocupando um mesmo espaço, e pagando por ele de forma igualitária mensalmente, semanalmente ou até por hora, para aqueles que desejarem utilizar os espaços apenas como sala de reunião, por exemplo.

Principais vantagens de usar um coworking: confira

Existem diversas vantagens de usar um coworking, e separamos as principais delas a seguir.

Economia

Uma das principais vantagens de usar um coworking é, sem dúvida, a economia. Em vez de precisar arcar com despesas de aluguel de um espaço inteiro, o coworking permite que o empreendedor assuma apenas as despesas pelo espaço que utiliza, uma sala na maioria dos casos. O valor de despesa de um espaço individual é, sem dúvidas, mais vantajoso para aqueles que estão começando a concretizar o seu próprio negócio.

Salas privadas

Muitas pessoas podem considerar o esquema de coworking invasivo e com falta de privacidade, mas uma das principais vantagens de usar um coworking é justamente poder usufruir de salas privadas, bem separadas que respeitam a individualidade de cada profissional e do seu método de trabalho. As salas permitem que o profissional decore seu próprio ambiente de trabalho, trabalhe sozinho ou receba a visita de clientes, defina seus próprios horários e organize sua agenda da forma que preferir.

Compartilhamento de impressoras e internet

Alguns equipamentos ou suporte para o trabalho podem significar ainda mais despesas para os profissionais, como é o caso de impressoras e internet. Nos espaços de coworking, os profissionais podem fazer o uso compartilhado de ambas, ficando responsáveis apenas por pagar uma porcentagem dos equipamentos e serviços.

Recepção

Uma das principais vantagens de usar um coworking também é a possibilidade de poder contar com uma recepção. Essa recepção irá receber os seus clientes e direcioná-los para o espaço onde seu escritório esteja localizado, além de oferecer conforto e segurança aos seus clientes e aos profissionais que atuam naquele espaço.

Espaços de uso comum

Os coworkings contam também com espaços de uso comum, espaços onde os profissionais se encontram e compartilham de momentos de refeição, breaks, se reúnem para conversar, bater papo e se distrair. Esses espaços são verdadeiros refúgios para os que trabalham em coworking, pois proporcionam interação social e distração para todos os colegas de trabalho.

Formação de parcerias

Dentre as principais vantagens de usar um coworking, a possibilidade de formação de parcerias é uma que merece destaque. Trabalhando em espaços de uso comum, as empresas podem se conhecer melhor, conhecer a forma como os profissionais trabalham e atuam, e formar parceiras que são vantajosas para ambas as partes. As empresas podem desenvolver projetos em conjunto, ou quem sabe até se juntarem na prestação de serviços.

Divulgação do negócio

Habitando espaços em comum que recebem um grande número de pessoas, a divulgação automática dos negócios acabam acontecendo. As pessoas acabam optando por contratar o serviço das empresas que ali estão por se tratar de um lugar já conhecido e para otimizar o tempo de procura.

Conhecendo as principais vantagens de usar um coworking, muitos profissionais acabam optando por procurar locais que ofereçam esse modelo de trabalho, de forma a acelerar o processo de tornar seus negócios mais concretos e ocuparem um espaço físico, usufruindo de economia, leveza na forma de trabalhar, além de contarem com divulgação automática e de todos os outros benefícios oferecidos pelo coworking.

Se você está em busca de realizar o sonho de formalizar o seu próprio negócio e torná-lo em um ambiente físico, vale a pena pensar no coworking como um caminho que pode te levar até o seu sonho de forma mais rápida e fácil.

Gostou de conhecer as principais vantagens de usar um coworking? Compartilhe com seus amigos e comente conosco qual a sua opinião sobre o assunto.