Qual é a idade ideal para começar a aprender sobre educação financeira?

As finanças são uma área muito negligenciada por todos os setores da educação. O que é um grande erro do sistema educacional brasileiro, não importa qual seja a profissão que a pessoa assuma ela vai precisar entender de finanças.

Um dentista precisa saber manejar o seu investimento em equipamentos, quanto cobrar por consulta, um bom médico clínico precisa compreender como gerenciar o seu consultório, o engenheiro precisa saber como cuidar do seu lucro.

Esses são apenas alguns exemplos rápidos de pessoas que necessitam aprender sobre educação financeira, mas acredite, todas as pessoas vão precisar mais cedo ou mais tarde compreender ao menos o mínimo sobre educação financeira, o que são ativos, passivos, desde os assuntos mais básicos até os mais complexos como juros, correção monetária e afins.

No geral dizemos que uma pessoa tem boas finanças quando ela sabe poupar ou fazer render.

Ou seja, rotulamos assim pessoas que sabem administrar e equilibrar o tanto que ganha, gasta e guarda. Além de saber fazer o dinheiro “crescer”.

A realidade brasileira está muito distante do almejado, na realidade a educação não aborda o básico da educação financeira.

O que é educação financeira

Para entendermos o que representa a educação financeira há um consenso do Banco Central do Brasil com a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) que a educação consiste basicamente em:



“o processo em que o indivíduo ou o coletivo melhora os seus conceitos em relação aos conceitos e produtos financeiros de maneira que possam fazer escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o seu bem-estar”.

Em outras palavras, é o processo em que você vai adquirir o conhecimento necessário para entender e tomar as melhores atitudes que vão te proporcionar melhores ganhos financeiros, seja administrando melhor o que ganha ou adquirindo outras fontes.

A idade ideal para começar a aprender sobre finanças

Uma educação financeira de qualidade pode trazer diversos benefícios à vida de qualquer pessoa.

Na realidade não existe momento melhor para aprender sobre economia, nunca é tarde para aprender algo que pode gerar tantos benefícios e ganhos pessoais, para isso existe uma empresa que possui todo o conhecimento necessário para você melhorar seu rendimento o mais rápido o possível a Monway conta com profissionais dedicados a te ensinar é um sistema de aulas híbridas que podem ser feitas remotamente no momento em que te for conveniente.

Benefícios de uma educação financeira de qualidade

Para te encorajar ainda mais a entrar de cabeça e aprender sobre educação financeira, separamos os melhores benefícios que somente saber gerir o seu dinheiro com inteligência pode proporcionar.

Ter uma maior qualidade de vida

Já começamos com um grande impacto, há pessoas que dizem que dinheiro não compra felicidade, pode até ser verdade, mas é inegável que conforto e qualidade de vida podem muito bem ser proporcionados por uma vida financeira mais confortável.

Quando você aprende os segredos do dinheiro, com toda certeza você vai começar a levar uma vida mais tranquila, imagine você sem se preocupar com contas a pagar, atrasar prestações ou algo do gênero, pode até parecer um sonho, mas é algo muito palpável e que está mais próximo do que imagina.

Uma vida financeira de qualidade vai te proporcionar dinheiro sempre que for preciso, viagens, uma casa ou até um veículo melhor.

Consiga viver o melhor da vida

Imagine como é complicado para alguém planejar o seu futuro se não possui nem o controle do que está vivendo agora.

Um dos pilares da educação financeira é o pensamento no longo prazo, ou seja, deixe de ser apenas um reagente, passe a planejar, imaginar e trabalhar para construir tudo isso.

Somente com a ajuda das finanças você vai finalmente poder planejar sua vida no longo prazo, não necessariamente aposentadoria, mas o seu futuro como próxima viagem, o carro dos sonhos, aquele passeio em família.

Você vai conseguir investir nos sonhos

Um dos melhores benefícios que a educação financeira pode te proporcionar é ter capital para investir em você.

Somente quem possui finanças que sempre fecham no verde pode se dar ao luxo de viver a vida como sempre quis.

Com o simples entendimento de saber administrar de maneira mais eficaz o quanto ganha vai fazer você ter capital para gastar como sempre quis.

A grande maioria das pessoas não possuem a capacidade de assumir as rédeas de sua vida pessoal e profissional, pois estão o tempo todo correndo atrás de sair do vermelho.

Realizar sonhos vai além da vida material, pode ser conquistas pequenas como abrir mão de uma rotina no limite para passar mais tempo com a família, investir em um negócio próprio que sempre sonhou.

Saber manejar as finanças pode representar o passo que faltava para você conseguir viver uma vida mais confortável e ir atrás do que sempre sonhou.