Receita Federal em Minas Gerais arrecada quase 11 bilhões de reais em julho de 2021 

O valor representa um acréscimo real de 51,08% em relação a julho de 2020.

A arrecadação total das receitas administradas pela Receita Federal em Minas Gerais atingiu, em julho de 2021, o valor de 10 bilhões e 897 milhões de reais, registrando acréscimo de 64,67% em termos nominais e de 51,08% em termos reais (IPCA) em relação a julho de 2020. No período acumulado de janeiro a julho de 2021, a arrecadação alcançou o valor de 63 bilhões e 201 milhões de reais, representando um acréscimo nominal de 35,52% e real de 26,87% em relação ao mesmo período de 2020, conforme tabela a seguir.

ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA 6ª REGIÃO FISCAL (Preços correntes) (A preços de Julho/2021 – IPCA) Julho de 2021 10.897.307.087 10.897.307.087 Julho de 2020 6.617.769.258 7.213.014.179 Variação 64,67% 51,08% Janeiro a Julho de 2021 63.201.775.412 64.606.907.126 Janeiro a Julho de 2020 46.635.488.312 50.922.056.522 Variação 35,52% 26,87%

O gráfico abaixo apresenta a variação percentual nominal da arrecadação acumulada da 6ª Região Fiscal da Receita Federal (que corresponde a Minas Gerais) no período de janeiro a julho de 2021 em relação a igual período de 2020.

O bom desempenho da arrecadação em julho de 2021 deve-se principalmente à arrecadação do imposto de renda sobre a pessoa jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o lucro líquido (CSLL). No período acumulado, deve-se considerar também o diferimento dos tributos vencidos em abril e maio de 2020 (Portaria ME nº 139/2020) e junho de 2020 (Portaria ME nº 245/2020), especialmente contribuição previdenciária e Cofins. Sendo assim, os maiores aumentos de arrecadação, acima de 1 bilhão, no acumulado de janeiro a julho de 2021, em relação ao acumulado no mesmo período de 2020, foram os relacionados à Contribuição Previdenciária, ao IRPJ, à Cofins e à CSLL.

Apesar do maior efeito na arrecadação em termos nominais ser devido aos tributos citados acima, pode-se dizer que o crescimento na arrecadação acumulada em 2021 em relação ao mesmo período de 2020 foi generalizado para quase todos os tributos.

As compensações tributárias no período de janeiro a julho de 2021 aumentaram em torno de 5,2 bilhões de reais quando comparado com igual período de 2020 (+109,7%). No mês de julho de 2021, em relação a julho de 2020, o aumento foi de 1,53 bilhões de reais (+130,7%).

Considerando a arrecadação por divisão econômica (CNAE) na 6ª Região Fiscal, as duas divisões com maior aumento da arrecadação nominal no acumulado de 2021 em relação a igual período de 2020 foram “Metalurgia básica”, com 2,8 bilhões de reais (+98,7%), e “Comércio por atacado e intermediários do comércio”, com 1,65 bilhão de reais (+67,3%), sendo que aproximadamente 90% das divisões apresentaram aumento da arrecadação em relação a 2020.