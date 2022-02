© Reuters Testes do Real Digital já começam em 2022, revela Campos Neto

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, declarou que os testes com o Real Digital vão começar ainda em 2022, no segundo semestre do ano.

Segundo ele, os testes ainda serão restritos e não devem ser abertos a população. O presidente fez suas declarações durante um evento do BTG Pactual (SA: ).

“A gente vai ter o piloto da moeda digital já no segundo semestre de 2022. A gente está bem perto de anunciar”, disse.

Conforme destacou Campos Neto, os testes serão realizados pelo BC junto com empresas selecionadas no LIFT Challenge — Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas do Banco Central, que recebeu mais de 50 inscrições.

O objetivo da testagem é verificar a viabilidade e o modelo de emissão de uma CBDC para o país. Campos Neto tem defendido que o Real Digital englobe aplicações de finanças descentralizadas.

Criptomoedas e metaverso

Além disso, o presidente do BC afirmou que as criptomoeda têm um enorme valor e ajudam a fomentar o desenvolvimento tecnológico do sistema financeiro.

“Os criptoativos fomentam tecnologia importante para sistema financeiro. As plataformas de criptoativos têm um valor enorme”, declarou.

Ainda, o presidente comemorou a aprovação pelo Senado de um Projeto de Lei trazendo regras sobre as criptomoedas no Brasil. Ele disse que o tema tem ocupado mais de 50% do tempo das últimas reuniões de banqueiros centrais.

Por fim, ele falou que o metaverso é um tema que vem sendo estudado pelo BC e que o ambiente virtual será parte do futuro do sistema financeiro.

“Uma das coisas que a gente está vendo crescer muito é o metaverso. O número de transações no metaverso tem crescido quase que exponencialmente. Eu acho que quem tem filho sente de perto esse efeito né. Então, é interessante entender o que está acontecendo neste sentido”, afirmou.

De acordo com Campos Neto, o metaverso também será um momento de ruptura nas redes sociais.

“No sentido de que você vai ter essas carteiras digitais e as pessoas vão poder guardar e lucrar com seus próprios dados”, finalizou.

Por CriptoFácil