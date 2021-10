 “Eles pensam que são donos do mundo”

O mundo está cheio de exemplos, não podemos cair nas narrativas

Por Devair G. Oliveira

Com o mundo globalizado devemos ter um olhar amplificado observando bem a economia de todos os países no que podemos chamar de pós-pandemia. O Brasil é o país que mais cresceu no mundo, mais que Europa, mais que América Latina, é preciso que cada brasileiro esteja ligado na verdade, é preciso observar que a grande mídia está comprometida com as narrativas falsas, querem a volta das grandes verbas publicitárias dos governos anteriores, todos sabem o quanto desequilibraram a nossa nação, volto a dizer precisamos estar antenados nos acontecimentos de países como a Argentina e Venezuela, o povo foi atrás das narrativas da grande mídia e deu no que deu. É importante salientar que a grande mídia e os empresários que estão ao lado dos governantes destes países citados continuam dividindo o bolo, mas o povo passando fome. Vejam as manchetes da grande mídia brasileira:

Empresários e executivos da indústria ouvidos pelo Valor demostraram grande preocupação com os rumos macroeconômicos do país, agravados nesta semana com a orgia fiscal do governo Bolsonaro que envolve o Auxílio Brasil.

“Há uma sensação de que o governo acabou”, disse um empresário de um dos maiores grupos industriais do país.

Volte a ler os dois parágrafos acima e pensem o que gerou essa fala. Para estes empresários, ajudar o povo carente é orgia. É notório que a pandemia desgastou muitíssimo a economia global, o desemprego é bem alto e a inflação chegou, e graças ao presidente Bolsonaro que lutou contra o “fica em casa e a economia a gente vê depois” é que o Brasil não foi para o fundo do poço, agora o presidente quer continuar amparando os mais pobres e para tal precisa ajudar 17 milhões de pessoas com o Auxilio Brasil e esta é a bronca dos empresários e executivos da indústria que não tem responsabilidade com o social, já o presidente é um homem popular e temente a Deus e bateu na mesa e reafirmou precisamos socorrer os mais vulneráveis que estão comendo osso.

Os brasileiros mais esclarecidos precisam ficar antenados em tudo que acontece no Brasil para levar esclarecimentos para os menos esclarecidos, se não corremos o risco de ver o país voltar para as mãos daqueles que desviaram bilhões e bilhões para outros países onde terminaram todas as obras fora do Brasil e deixando milhares de obras aqui inacabadas, obras estas que o presidente está terminando e entregando ao povo, veja quantas estradas, casas populares, estradas de ferro e muitas outras e não podemos esquecer a transposição do Rio São Francisco, é importante mencionar que tudo isso você não vê publicado nos grandes jornais, Rede Globo, Bandeirantes, CBN e na maioria da imprensa brasileira, crie o abito de ver as redes sociais comprometidas com a verdade, em 2022 o povo precisa votar com sabedoria e tirar os maus governadores, no senado e da câmara os maus parlamentares. O senado é responsável pelo bom andamento, cumprimento das leis e equilíbrio do STF. Pense nisso!