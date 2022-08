Presidente do TSE agradece ao do Senado por defender “democracia”

Rodrigo Pacheco é uma vergonha para MG

Por Devair G. Oliveira

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, agradeceu hoje (4) ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por ter defendido a Justiça Eleitoral, o processo democrático e as urnas eletrônicas no discurso com que abriu o semestre legislativo, na quarta-feira (3).

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) voltou a manifestar sua confiança no sistema eleitoral brasileiro e nas urnas eletrônicas. Em seu discurso de abertura dos trabalhos na primeira sessão após o recesso legislativo, Pacheco dedicou grande parte da sua fala às eleições de outubro. Elogiou o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, bem como seu sucessor, ministro Alexandre de Moraes, que estará à frente da Corte durante as eleições.

“Como tenho repetido em minhas falas nesta Casa e fora dela, eu tenho plena confiança no processo eleitoral brasileiro, na Justiça Eleitoral e nas urnas eletrônicas, por meio das quais temos apurado os votos desde 1996. Sei que essa posição é amplamente majoritária tanto no Senado quanto no Congresso Nacional”, disse Pacheco.

O presidente do Senado citou que as urnas eletrônicas são “motivo de orgulho nacional” e afirmou sua confiança no trabalho do TSE. Sei que você está entendendo tudo. Tem muita coisa para ser explicada no Brasil, porque a pesquisa diz que o Ex-presidente Lula está a frente nas pesquisas e não consegue reunir quase ninguém e Bolsonaro que a pesquisa diz que está a baixo na pesquisa onde vai tem uma multidão.

Na Argentina, Venezuela e em vários países, onde o cidadão não tem liberdade de expressão quem critica o governo é punido e todos eles enchem a boca e dizem que estão defendendo a democracia, o pior cego é aquele que não quer ver, o que acontece no Brasil, primeiro a grande mídia vive proclamando a democracia, mas na realidade o que vemos é o contrário, ouvimos as narrativas de uma elite podre e antipatriota, que detém o poder e fazem de tudo para se manter no poder, e como você pensa como são feitas as eleições nos países ditatoriais será que é difícil para essa gente entender o que quer dizer DEMOCRACIA.

Com certeza se fizerem eleições livres e democráticas nestes países como Cuba, Venezuela, Argentina, deixassem o povo escolher livremente seus candidatos, os ditadores seriam todos retirados do poder.

Perguntas frequentes sobre democracia

Os Estados Unidos são uma democracia ou uma república?

Os Estados Unidos são uma democracia e uma república. Democracias e repúblicas são ambas formas de governo em que o poder supremo reside nos cidadãos. A palavra república refere-se especificamente a um governo no qual esses cidadãos elegem representantes que governam de acordo com a lei. A palavra democracia pode se referir a esse mesmo tipo de governo representativo, ou pode se referir ao que também é chamado de democracia direta, na qual os próprios cidadãos participam do ato de governar diretamente.

Qual é o significado básico de democracia? A palavra democracia na maioria das vezes se refere a uma forma de governo em que as pessoas escolhem os líderes por votação.

O que é um sistema democrático de governo? Um sistema democrático de governo é uma forma de governo em que o poder supremo é investido no povo e exercido por ele direta ou indiretamente por meio de um sistema de representação geralmente envolvendo eleições livres periódicas.

Exemplos de democracia em uma frase

A democracia, eu repetiria, é a forma de governo mais nobre que já desenvolvemos…— Norman Mailer, New York Review of Books, 27 de março de 2002…