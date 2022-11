Eleições 2022 Relatório de auditoria das Forças Armadas pode complicar eleição de Lula

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá direito a indicar 2 ministros para compor o STF (Supremo Tribunal Federal). As vagas serão abertas com as aposentadorias da presidente da Corte, Rosa Weber, e de Ricardo Lewandowski. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá direito a indicar 2 ministros para compor o STF (Supremo Tribunal Federal). As vagas serão abertas com as aposentadorias da presidente da Corte, Rosa Weber, e de Ricardo Lewandowski.

Ambos se aposentarão em 2023. Lewandowski em 11 de maio e Weber, em 2 de outubro. Nas datas, eles completam 75 anos, idade da aposentadoria obrigatória dos ministros do Supremo.

Na atual composição do STF, 3 ministros foram indicados por Lula: Dias Toffoli (2009), Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski (2006). Já Bolsonaro indicou Nunes Marques (2020) e André Mendonça (2021).

É aguardado com grande expectativa o anúncio da auditoria feita pelas Forças Armadas. O Ministério da Defesa apresentou ao presidente Jair Bolsonaro (PL), em 11 de outubro, a conclusão da auditoria feita pelos militares nas urnas eletrônicas, que está em posse das Forças Armadas na esteira do primeiro turno das eleições em todo país, mas não divulgou os dados.

A função dos militares seria a de contabilizar os boletins de urnas (os BUs) e auditar, também, o sistema de biometria ligado ao teste de integridade do sistema eletrônico de votação. Mas o Presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes cedeu e liberou um número restrito de urnas para os militares auditarem.

Posteriormente o TSE tentou obrigar as Forças Armadas entregar o relatório mas o ministro da Defesa se negou a fazê-lo e avisou que só entregaria após o segundo turno, que ocorreu neste domingo (30).

O que mais chama atenção é como um candidato que não foi às ruas e não atraiu multidões conseguiu ser eleito presidente. Num palco tradicional para o PT, por exemplo, a pré-campanha de Lula não conseguiu sequer reunir público para a manifestação na Praça Charles Miller, em frente ao Pacaembu, em São Paulo. Mesmo como atrações musicais como a cantora Daniela Mercury, a praça esteve vazia, e Lula precisou adiar em algumas horas sua entrada no palco para que chegasse mais gente ao local.

Lula contou com a providencial ajuda do TSE, que fez de tudo para atrapalhar a campanha de Bolsonaro. Basta ver as decisões do TSE que favoreceram Lula e prejudicaram Bolsonaro neste segundo turno. Foi absurdo explícito!

Agora é aguardar o relatório das Forças Armadas. Enquanto isso, festa nos presídios, protesto nas ruas, e a certeza de que o crime compensa no Brasil. Notórios corruptos comemoram a ressurreição do petista.

Se o relatório for mesmo bombástico, conforme fontes ouvidas pelo blog, teremos uma reviravolta nos próximos dias.

O silêncio de Bolsonaro revela a frieza de um militar que sabe a hora de entrar na guerra para definitivamente vencê-la com a verdade, democracia e constitucionalidade.

Nesta segunda-feira (31), o Ibovespa amanheceu caindo, dólar subindo, igrejas chorando e presídios festejando, que retratam que o país não engoliu o resultado deste domingo.

É aguardar para conferir.

https://www.politica.bombeirosdf.com.br/2022/10/relatorio-de-auditoria-das-forcas.html?m=1