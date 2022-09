Elizabeth II reinava em 15 países ao redor do mundo

Além de ser rainha do Reino Unido, Elizabeth II era soberana de outros 14 países. Dez deles na América e dois na Oceania. Esses territórios formam o Reino da Comunidade das Nações. A monarca morreu nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos depois de se manter 70 anos no poder.

A lista de países na Oceania é formada por Austrália, Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné e Tuvalu. Na América, Elizabeth II era rainha em Antígua e Barbuda, Bahamas, Belize, Canadá, Granada, Ilha Salomão, Jamaica, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas.

Com a morte da Rainha Elizabeth, o rei Charles III subiu ao trono do Reino da Comunidade das Nações. Ele é casado com Camilla Parker, que recebe o título de rainha consorte em razão do matrimônio.

Depois de Charles, o príncipe Willian é o primeiro na linha de sucessão ao trono. Ele é filho do rei Charles III com a princesa Daiana — primeira mulher do monarca, que morreu em um acidente de carro em Paris, em 1997. Na sequência estão Jorge, Carlota e Luís, filhos de Willian com Kate Middleton.