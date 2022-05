Elon Musk com Bolsonaro no Brasil

O homem mais rico do mundo visita o Brasil e se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em um hotel no interior de São Paulo

A semana de Elon Musk, que está no Brasil nesta sexta-feira (20), foi atribulada: começou com o bilionário criticando o fato de a Tesla (TSLA34) ter sido excluída de um índice de ações ESG, passou pela revelação uma denúncia de assédio na SpaceX e está terminando com um encontro com o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (PL).

A ação da Tesla foi retirada do índice S&P 500 ESG, de empresas que respeitam questões ambientais, sociais e de governança corporativa, o que fez com que Elon Musk, homem mais rico do mundo e CEO da montadora de carros elétricos, afirmasse que “ESG é uma farsa” e que a S&P “perdeu sua integridade”.

Compra do Twitter

O bilionário ofereceu US$ 44 bilhões (mais de R$ 200 bilhões) para comprar o próprio Twitter (TWTR34), e a proposta foi aceita. Musk diz que vai usar a rede social para promover a liberdade de expressão, mas passou condicionar o negócio à empresa conseguir provar que os robôs (bots) representam menos de 5% dos seus usuários.

Bolsonaro chama Musk de ‘mito da liberdade’ em evento para anúncio do Starlink na Amazônia

Presidente elogia o empresário pela compra do Twitter e diz que “a liberdade é a semente para o futuro”; atualmente a plataforma restringe fake news

A pessoa mais rica do mundo, o empresário sul-africano Elon Musk, se encontrou nesta sexta-feira (20) com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O encontro foi para anunciar o lançamento do Starlink, projeto de satélites de baixo custo da SpaceX, para levar internet a 19.000 escolas de áreas rurais e monitorar a Amazônia.

Na ocasião, Bolsonaro chamou o executivo de “mito da liberdade”, citando a recente tentativa de aquisição do Twitter, e falou que o anúncio do negócio “para nós aqui foi como um sopro de esperança”. “O mundo todo passa por pessoas que têm essa vontade de tirar a liberdade nossa. E a liberdade é a semente para o futuro”, afirmou.