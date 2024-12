Empreendedores sociais de Santa Bárbara, Caeté, Nova Lima e Raposos podem obter até R$ 50 mil em apoio financeiro

Maior iniciativa de investimento social da AngloGold Ashanti seleciona empreendimentos que serão impulsionados no próximo ano

Estão abertas as inscrições para a edição de 2025 do Parcerias Sustentáveis, maior plataforma de investimento social da produtora de ouro AngloGold Ashanti, que já apoiou mais de 290 iniciativas em cidades vizinhas às suas operações em Minas Gerais e Goiás. Desde 2010, quando o programa foi criado, mais de 50 mil pessoas já foram beneficiadas com um investimento de aproximadamente R$ 14,6 milhões.

Podem se inscrever empreendedores sociais que apresentem propostas de soluções para questões sociais, culturais e ou ambientais e que tenham potencial para se tornarem empreendimentos financeiramente autossustentáveis. Desde 2019, o Programa Parcerias Sustentáveis abre espaço não só para as instituições sem fins lucrativos, mas também para microempreendedores individuais e microempresas que busquem apoio na sua modelagem e implementação.

A AngloGold Ashanti destinará suporte financeiro de até R$ 50 mil para os negócios sociais selecionados, além de qualificação e estruturação técnica. As iniciativas receberão capacitação e qualificação de profissionais, instalação de infraestrutura, suporte em estratégia de vendas e ações de marketing, mentorias de finanças, gestão organizacional e processos, suporte em gestão de pessoas e desenvolvimento de plano de negócios, dentre outros.

O gerente sênior de Comunicação, Comunidades e Relacionamento Institucional da AngloGold Ashanti, Fernando Cláudio, destaca o compromisso da empresa com o desenvolvimento local, com foco em ações norteadas pelos ODS da ONU. “A AngloGold Ashanti atua com o objetivo de apoiar os empreendimentos para se tornarem financeiramente autossustentáveis, deixando um legado positivo nas cidades em que atuamos, com respeito às comunidades, por meio de construção conjunta baseada no diálogo e cooperação que envolvam parcerias com o poder público e com organizações da sociedade civil”, explica Fernando.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas gratuitamente por meio da plataforma Prosas, no endereço https://www.prosas.com.br/editais/15003-parcerias-sustentaveis-2025, até as 18h do dia 29 de novembro (horário de Brasília). Os candidatos devem preencher a proposta e anexar a documentação solicitada, comprovando a regularidade fiscal em níveis municipal, estadual e federal, bem como regularidades trabalhista e previdenciária.

Para participar da seleção, os empreendimentos devem ter como beneficiários comunidades localizadas nos municípios de Caeté, Nova Lima, Raposos, Sabará e Santa Bárbara, em Minas Gerais, e Crixás, em Goiás.

As propostas precisam se enquadrar dentro de quatro focos: cultura, turismo e gastronomia; soluções sustentáveis; empreendedorismo da diversidade e inclusão; e economia criativa e compartilhada, este uma novidade no edital de 2025.

O foco Economia Compartilhada é voltado para negócios que desenvolvam produtos ou serviços que estimulem a capacidade criativa humana e as particularidades territoriais e geográficas da comunidade em que estão inseridos. Os empreendimentos devem ter a capacidade de comunicação na divulgação dos valores intangíveis que fazem parte dos produtos e de suas iniciativas, com distribuição de valor ao longo da cadeia de produção.

Processo seletivo

O processo de seleção é composto por duas etapas eliminatórias. A primeira consiste em avaliação feita por profissionais da AngloGold Ashanti, com apoio técnico de consultoria especializada. Os negócios sociais que forem aprovados na 1ª etapa serão apresentados pelos proponentes, em seus municípios de origem, a uma banca composta por profissionais da produtora de ouro e por representantes das próprias comunidades, um dos diferenciais do programa. A divulgação dos escolhidos será feita no início de 2025 e os negócios sociais aprovados serão apoiados de fevereiro a dezembro do mesmo ano.

Outro diferencial do Parcerias Sustentáveis é que entidades que participam de um ciclo, chamado de Pré-aceleração, e se destacam, recebem no ano seguinte a oportunidade de desenvolverem ainda mais seus negócios, em uma nova fase chamada de Aceleração.

Impulsionando sonhos

Entre os beneficiados pelo programa está a artista visual Massuelen Cristina, da cidade mineira de Sabará. Massu, como é conhecida na região, participou do programa inicialmente com a criação da Ojú Artes. A artista queria que o empreendimento funcionasse como uma aceleradora para outros artistas locais, criando caminhos para que eles aprendessem a gerar renda de forma a se manterem no mercado artístico. A Ojú foi escolhida e participou de dois ciclos do programa, fazendo o acompanhamento de cerca de 25 artistas da região.

Como um caminho de dar continuidade ao trabalho, fundou o Centro Cultural Casa Amarela, um espaço para oficinas e uma galeria para acolher os artistas. O negócio social foi aberto em agosto de 2023 e um dos pré-acelerados da edição 2024 do Parcerias Sustentáveis.

“O programa nos ajudou a fazer com que a estrutura do empreendimento seja mais sólida, a organizar as ideias para a gente entender como realizar esse sonho de forma concreta. Queremos ser um espaço independente e que não seja burocrático para que a comunidade possa pensar e caminhar junto”, conta Massu.

Já em Crixás, Goiás, o produtor rural Wanderson Barros participou da pré-aceleração em 2023 e da aceleração em 2024, com o empreendimento WB Agropecuária. O empreendimento conta com espaço para piscicultura e horta orgânica e atua na disseminação de conhecimento sobre o agronegócio para a comunidade.

A iniciativa leva técnicas de produção em forma de treinamentos e cursos gratuitos para escolas locais, além de consultorias a 17 cidades da região. O ensino de Olericultura nas escolas ajuda a desenvolver o interesse dos alunos pela agricultura e a melhorar a produção de hortaliças para consumo nas refeições dos estudantes.

“O Parcerias abriu as portas que eu pudesse conseguir viabilizar e potencializar a empresa. Com o programa, conseguimos sair da nossa bolha para replicar experiências e técnicas em outros lugares e dar a oportunidade para outras pessoas também fazerem o que a gente faz e dá certo”, explica Wanderson.