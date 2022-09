Empresário Marcelo Queiroz, CEO do grupo RQ fala a imprensa de Manhuaçu  

Por Devair G. Oliveira

Hoje 22/09/2022 a Navelli FIAT, marcou com festa a reforma de toda a estrutura da concessionária FIAT em Manhuaçu com a presença dos funcionários e seus familiares, fornecedores e autoridades. No evento com música ao vivo apresentada pela cantora Analígia, foi servido um coquetel pelo Buffet Diana Martins com momentos de muita descontração e alegria. Iniciando sua entrevista, Marcelo envia um abraço a todos os leitores, ouvintes e telespectadores da imprensa de Manhuaçu.

“Nós iniciamos o grupo na FIAT, em março de 1997, ou seja, fazem 25 anos que iniciamos lá no município de Patrocínio, estamos distante aproximadamente a 700 km daqui de Manhuaçu em 2008 nós abrimos esta unidade aqui, depois de quase 15 anos nós fizemos essa reforma, e hoje estamos podendo fazer aqui essa festinha de reinauguração comemorando os 15 anos de Navelli FIAT aqui em Manhuaçu, a Navelli FIAT é composta por 4 unidades, 3 estão em funcionamento, uma está é sendo redirecionada, mudando de endereço, a ideia é que a gente possa expandir o grupo, abrindo mais 3 lojas, ainda este ano”. Diz Marcelo.

Tecnologia agregada ao Fastback

Segundo Marcelo, a principal novidade FIAT hoje para os clientes é o Fastback, que é um carro que tem muita tecnologia embarcada, um design diferenciado, quando você olha para o Fastback, a princípio você não vê como um carro nacional, mas parece muito mais um carro importado caro, e quando as pessoas veem tudo que o Fastiback tem e descobre seu preço elas ficam encantada com o carro.

Reforma das instalações Navelli FIAT

Estas novas instalações foram feitas exatamente para que o cliente possa ter maior comodidade, maior conforto, é o que nós queremos proporcionar um atendimento diferenciado ao cliente Navelli FIAT.