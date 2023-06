Empresas de telecom e TI investirão mais em tecnologia na Nuvem em 2023

Novos investimentos visam oferecer mais serviços e produtos que ajudem as pequenas, médias e grandes empresas a otimizar os trabalhos e recursos

Curitiba, junho de 2023 – Segundo estudo de projeção da IDC Brasil, apresentado em seu estudo anual IDC Predictions Brazil, que relaciona as principais tendências para o setor, e divulgado pela Consumidor Moderno, o mercado brasileiro de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tem boas perspectivas para este ano. Para a entidade, o crescimento na área de Telecom deve ser de 3% e de 6,2% para TI – este mercado será impulsionado principalmente pelo consumo de soluções tecnológicas B2B, que deve ter um crescimento de 8,7%, com destaque para as áreas de Software e Cloud.

Conforme a publicação, para 93% das empresas consultadas pela IDC, a otimização e redução dos custos de nuvem por meio de automação e pelo avanço do FinOps devem estimular os investimentos em provedores de serviços gerenciados. Somente no Brasil, os gastos somados com IaaS (Infrastructure as a Service) e PaaS (Platform as a Service) passarão dos US$ 4,5 bilhões – um aumento de 41% em relação a 2022. Isso quer dizer que a TI terá que olhar para estratégias que simplifiquem a gestão e a conectividade de diferentes ambientes, tornando-os híbridos e Multicloud mais eficientes em relação aos custos, uma dessas soluções que podem fazer a diferença no dia a dia das empresas é o discador virtual, que tem como base o serviço em Nuvem (Cloud).

Uma das facilidades promovidas pela união da telecom com a tecnologia é o discador automático, que auxilia as empresas a realizar ligações de forma automática tendo como base uma lista de contatos. Pode ser usado em centrais de relacionamento, cobrança, vendas, prospecção e pesquisa, em call centers, sendo elas pequenas, grandes e médias empresas.

A Baldussi Telecom, empresa paranaense que atende em todo o Brasil, oferece a Solução 0800/4004, conhecido como Discador Baldussi, que tem como proposta fazer toda integralização dos sistemas da empresa, que passam a utilizar uma plataforma única, com diversas soluções inteligentes e personalizadas, oferecendo, ainda, um dashboard de chamadas simultâneas, painel do administrador, supervisor e agente, tarifador de chamadas e gestão de mailing. “Dessa forma é possível administrar com eficiência grandes volumes de chamadas e acompanhar em tempo real a produtividade dos atendentes, vendedores e/ou colabores independentemente de onde estejam”, explica o CEO Bruno Baldussi.

A tecnologia oferece também o discador preditivo, focado na diminuição do tempo ocioso do operador. Além disso, um classificador de chamadas proporciona entrega de mais de 95% de assertividade no trabalho desenvolvido. “Ainda, é possível ter o apoio do gravador digital de chamadas e o tarifador completo, que auxilia no registro e análise dos dados em tempo real”, relata Baldussi. “Por realizar ligações de forma automática após as definições feitas pelo usuário, há uma redução na ociosidade dos agentes. Dessa forma, os atendentes conseguem se comunicar com mais pessoas em um período menor. O resultado é o aumento nos resultados com redução no esforço do colaborador”, completa.