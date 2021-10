Empresas investem em sistema de ensino profissional alemão para qualificação de jovens estudantes

Sistema dual de ensino une formação acadêmica à experiência prática em empresas e, durante a pandemia, também se adaptou para garantir a formação de forma híbrida

Em um mercado de trabalho cada vez mais exigente, é essencial que futuros profissionais tenham uma formação que atenda aos requisitos das empresas contratantes relacionados à teoria e à prática. Considerando essa necessidade, o governo alemão criou o sistema dual de ensino há mais de 100 anos, permitindo que futuros profissionais possam conciliar suas atividades empregatícias com a aquisição de conhecimento teórico referente às atividades de seu trabalho.

Esse método tão tradicional na Alemanha tem ganhado força em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Ciente dos benefícios do ensino dual, o Colégio Humboldt, em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo, que é responsável pela viabilização do sistema no País, oferece três cursos dentro do programa de gestão empresarial: Gestão em Logística; Gestão de Processos Industriais; e Gestão em Tecnologia da Informação. Este último é um curso novo, ofertado devido ao aumento na demanda por profissionais da área.

Por conta da pandemia do Coronavírus, os cursos passaram por uma reestruturação e agora são ministrados no formato híbrido. Essa mudança resultou em uma maior abrangência do programa, tornando possível que empresas de fora de São Paulo também se tornem participantes. “A realização de ensino remoto abriu novas portas para o ensino e para nossa oferta de cursos no País. Hoje, podemos oferecer o curso de forma híbrida e permitir que alunos de qualquer local do Brasil possam participar de forma online em nossas aulas. Assim também podemos contar com empresas formadoras de diferentes regiões e desenvolver jovens profissionais em locais onde antes não estávamos presentes”, diz Corinna Gruener Taiana, Coordenadora Comercial Empresas da Formação Profissional DUAL do Colégio Humboldt.

Atualmente, o programa conta com uma adesão significativa por parte de empresas alemãs e multinacionais. Isso se justifica pelos benefícios que a implementação do programa oferece: a formação dual não só garante uma formação de pessoal qualificado, seguindo as necessidades das corporações, como também possibilita a integração de profissionais que apresentam alto grau de identificação com a empresa. A redução de custo com treinamentos de equipe também é uma questão positiva, além de permitir que as corporações ajam de forma socialmente responsável.

A LANXESS, empresa de especialidades químicas, é uma das corporações que apostaram na implementação do ensino dual. “Para a LANXESS, ser uma empresa parceira do sistema Dual de Ensino garante profissionais ainda mais qualificados e familiarizados com as teorias e práticas de um sistema tradicional e reconhecido na Alemanha, facilitando a integração de jovens aos processos da empresa e ampliando e aprofundando as trocas no dia a dia corporativo, seja na área industrial ou administrativa”, explicou Fabiana Martins, Gerente de RH-People Management da empresa.

A importância do método é corroborada pelo CFO da empresa, Hans Claassen, que já foi participante do programa. “A minha experiência com o Dual foi essencial para direcionar os meus primeiros passos na carreira profissional. O estágio oferece a oportunidade de conhecer várias áreas de uma empresa e, ao mesmo tempo, o curso teórico no Colégio Humboldt dá uma ótima base para a área de Administração e Logística”, disse.

Com o propósito de informar mais empresas sobre o programa, a Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo e o Colégio Humboldt realizarão um webinar no dia 06 de outubro das 11 às 12:30 horas. O evento apresentará as principais vantagens para as empresas participantes do sistema dual e contará com a participação de Mauricio Mei, Country Manager da C.H. Robinson, e Carlos Metzler, Head of Sales Special Applications Brazil / Product Management Aftermarket Americas na HELLA.

Sobre a Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo e o sistema Dual:

A Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo cumpre o papel de intermediação entre empresas e as escolas profissionalizantes. Adicionalmente, a instituição emite e registra o contrato de trabalho com base legal para que os estudantes possam iniciar suas jornadas profissionais nas empresas com o ensino dual.

Ao fim do programa, os estudantes recebem dois certificados: o Ausbildung, reconhecido pelo governo alemão, e o certificado técnico valido no Brasil. Os participantes também têm a possibilidade de serem contratados pela empresa.

O ensino dual é caracterizado pela parceria entre estudantes e corporações a partir de um programa que estabelece tanto as empresas quanto as escolas profissionalizantes como locais de aprendizado. Em outras palavras, os participantes usufruem da formação profissional que a experiência no mundo corporativa oferece, ao mesmo tempo em que adquirem, por meio das escolas, os conhecimentos teóricos relativos à área de atuação escolhida.