Encontro das Mulheres Rurais da Vila de Fátima chega à 19ª edição

A Prefeitura de Manhuaçu, através da união de várias Secretarias Municipais, dedicou toda a semana às mulheres. Dentro da programação, nesta quinta-feira (10), a prefeita Imaculada prestigiou o 19º Encontro das Mulheres de Vila de Fátima, em Manhuaçu. O evento, realizado no Salão Di Fátima, às margens da BR-116, reuniu grande público e contou com palestras, homenagens, serviços e sorteios.

A secretária de Saúde, Ana Ligia Assis; secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social, Eleni de Jesus; e o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Sandro Tavares, participaram do encontro.

O evento é uma realização da Prefeitura de Manhuaçu e EMATER-MG, com apoio da Coorpol, Cresol, Sindicato Dos Trabalhadores E Trabalhadoras Rurais, Sindicato Dos Produtores Rurais De Manhuaçu, IF Sudeste De Minas, Sicoob Credilivre, CMDRS, Ceafa e a Associação de Mulheres da Vila de Fátima.

“Este encontro é fundamental para fomentar o papel da mulher no campo e na vida de um modo geral. Valorizar o trabalho feminino é muito importante. Hoje em dia, temos visto as mulheres com papel cada vez mais protagonista na família e na sociedade. Sei muito bem o quão árduo é a nossa caminhada, pois também sou produtora rural. Estão todas de parabéns pelo empenho e dedicação. E ainda temos muito o que fazer para conquistar cada vez mais o nosso espaço”, disse a prefeita em discurso.

CONHECIMENTO

Durante o encontro, o extensionista Agropecuário da EMATER-MG, Cristiano Alberto Silva, ministrou palestra sobre as atribuições da entidade que representa. Em seguida, a presidente do CMDRS, produtora rural Águeda Maria Diniz de Oliveira, proferiu palestra com o tema “Uma História de Sucesso”. A vice-presidente da CBT Minas, Kátia Gaivoto, finalizou o ciclo de palestras com o tema “Empreendedorismo da Mulher”.

Nos intervalos foram realizados sorteios de brindes. Durante todo o evento, os participantes tiveram acesso a serviços disponibilizados pela Prefeitura de Manhuaçu, como consultas médicas, e, de Meio Ambiente, com atividades didáticas e de recreação para crianças, direcionadas à preservação ambiental, além do acesso a stands de empresas parceiras e da agricultura familiar.

No encerramento, foi servido delicioso ‘Café da Agricultura Familiar’, compartilhado em clima de amizade e com muita alegria, coroando mais uma edição deste tradicional evento que já parte do calendário municipal.

