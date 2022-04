Ensino de gestão para advogados: Euro Júnior ensina alunos a faturarem pelo menos R$ 10 mil por mês

Considerado o maior advogado no ensino de gestão jurídica do Brasil, Euro Júnior compartilha diariamente dicas e bastidores da profissão com os mais de 84 mil seguidores no Instagram. Com o objetivo de ensinar advogados inconformados o passo a passo para alcançarem uma renda mensal superior a R$ 10 mil, Euro Júnior utiliza a própria experiência para trabalhar com os alunos no Método Advogado Agenda Lotada.

Após falir o primeiro escritório de advocacia, Euro Júnior entendeu que a falta de estudos em gestão foi uma das principais causas dos problemas. Quando quebrou o primeiro escritório, em 2010, Euro Júnior já tinha feito mais de 600 audiências, já havia conhecido diversas pessoas de Varas e Tribunais, se relacionado com muita gente, peticionado em massa (30 defesas em um dia), aprendido logística de rota e mais centenas de coisas da advocacia.

Formado em Direito e pós graduado em Direito Público, Euro Júnior buscou o MBA em Gestão Estratégica Empresarial pela FGV para reverter o cenário que parecia desfavorável. Com a capacitação na área de negócios, Euro Júnior fundou mais um escritório de advocacia que hoje possui 42 advogados e está presente em 5 estados do Brasil. Com três anos de existência, em 2020, o escritório de Euro Júnior foi convidado para o ranking da Top Lawyers batendo dois recordes. “Eu fui o CEO mais jovem a ser convidado para esse ranking e meu escritorio foi o que entrou nessa lista com o menor tempo de fundação”, comenta.