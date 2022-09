Entrevista com o candidato a deputado estadual Marcelo Queiroz PP 11000

Nos dias 22 e 23/09/2022 Marcelo visitou os distritos e fez uma carreata em Manhuaçu

Por Devair G. Oliveira

Jornal das Montanhas – O que levou você a ser candidato a deputado estadual?

Marcelo Queiroz – “Tem uma frase que a gente ouve sempre, que fala que a omissão dos bons é que permite alguns mal-intencionados ocupar aquele espaço, e temos visto que a política, não é algo ruim, é algo bom, todas as pessoas dependem da política, e muitas vezes acontece a imprensa bate muito em cima da política, e eu não estou falando isso aqui da imprensa local, mas é porque é natural, não é toda a imprensa vender algo mais trágico, é uma notícia ruim, vamos dizer assim. A política é um lugar onde entendemos que é solucionado os problemas da vida do povo, política é coisa boa, e o que diferencia uma política boa da ruim é o caráter de alguns políticos, então a gente tem a intenção de fazer uma política diferente, uma política de servir as pessoas com a política e não ser servido por ela, por isso que foi a minha intenção de dar minha contribuição para a sociedade, pois já recebi muito de Deus.

JM – Qual é sua avaliação do cenário político no momento?

Marcelo Queiroz – Nós estamos vivendo um cenário político de muita tenção, não é de esquerda, de direita é que os políticos não estão fazendo propostas sobre as necessidades do povo, mas estão discutindo esquerda e direita, e eu acho que nós temos que entender que independente de quem venha a ser o próximo presidente do país, nós vamos ter ele como presidente de todo o nosso país, de toda a população, e não só de parte da população, temos que começar a aceitar o modelo democrático que nós vivemos.

Nós temos que mudar isso, entender que todos nós somos brasileiros, que todos nós devemos fazer pelo nosso país, porque aquilo que é público é de todos nós, então é importante que cada cidadão venha participar com o seu voto, para que não passe 4 anos reclamando do que foi escolhido, mas que possamos de alguma forma contribuir, participar para entender que a democracia é feita com a participação de todos.

JM – Eu sua possível eleição, o que o povo pode esperar de sua atuação?

Marcelo Queiroz – Na minha vida eu sempre fui muito prático, objetivo, espero continuar da mesma maneira, mas de portas abertas para atender cada cidadão, na Assembleia que é a casa do povo, e lá nós temos que respeitar o povo acima de tudo, penso que muitas coisas que acontecem hoje nós precisamos de mudar, e eu quero ouvir o povo, sentir o povo por isso que eu gosto de estar andando no meio das pessoas para absorver, com sensibilidade todas as demandas, todas as necessidades, estar trabalhando para que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida para cada cidadão de Minas Gerais.

JM – Qual é a sua expectativa para a reta final da campanha ?

Marcelo Queiroz – Bom, esse trabalho político, é um trabalho que a gente não cessa e enquanto a gente está acordado e convivendo com pessoas, nós estamos fazendo política, é um trabalho intenso, e muito gratificante, porque a gente tem a oportunidade de conhecer as diversas regiões do estado de Minas Gerais e conhecer pessoas muito interessantes, pessoas inteligentes e tem feito com que a gente cresça, também muito como pessoa, eu estou hoje aqui em Manhuaçu, tem uma programação até o fim da eleição de visitar mais 31 municípios, espero que eu consiga cumprir essa agenda toda com esse gás e esse vigor que nós estamos aqui hoje. Em suas considerações finais Marcelo agradece a todos