Entrevista com o manhuaçuence Samuel Amorim jogador de volei em Kosovo Europa 

Por Devair G. Oliveira

Manhuaçuence Samuel Amorim 22, filho de Odenir Francisco Ramos de Amorim (Sgt Ramos) falecido e de Maria Aparecida Damasceno Amorim, residia em Reduto e estudava no Colégio Tiradentes em Manhuaçu. Sempre foi muito complicado morar em uma cidade e estudar em outra.

Segundo Samuel ele jogava no JEM pelo colégio Tiradentes e teve destaque e o ex-professor Zé Augusto o convidou para participar da escolinha no polivalente. “Foi amor à primeira vista pelo vôlei, e as coisas foram acontecendo muito rápido, cerca de um ano e meio estava treinando com a seleção mineira sub 17 que são os melhores do estado e que disputam o Brasileiro de Seleções onde os melhores são escolhidos para a seleção Brasileira” destaca Samuel.

Samuel conta que antes de ir para Europa jogar no KV Ferizaj da cidade de mesmo nome do clube no país Kosovo. Ele jogava no Bani Jamra do Bahrein no Brasil, no Acesita Esporte Clube em Timóteo/MG onde foi campeão da Super Copa AR-4 MINEIRA e participou na disputa de uma vaga para a Super Liga B, que é a segunda divisão do país, também atuou no Clubes Beagá Esportes/ COPM-MG, onde jogou o campeonato mineiro sub 16 ao sub 19, AABB-Limeira -SP onde disputou o Paulista sub 21 e onde foi campeão dos jogos Regionais em SP, Vôlei Iacanga-SP onde jogou sua primeira Super Liga, Acesita-MG onde foi campeão da Super Copa AR-4 mineiro e disputou sua segunda Super Liga, Bani Jamra do Bahrein.

Segundo Samuel, hoje no Kosovo tem 7 brasileiros, eu e mais dois na minha equipe, dois na equipe adversária e duas meninas no feminino. Samuel fala de alguns jogadores da Seleção Brasileira: “das antigas eu gosto muito do Giba e na atualidade é o Lucarelli.

“O esporte além de ser uma ótima inclusão social, ele nos ensina a ter disciplina, respeito e saber que nem sempre iremos ter vitória, mas que é possível viver do esporte e realizar nossos sonhos”. Finaliza Samuel.

Kosovo – é um país de reconhecimento limitado localizado na península dos Bálcãs (no sudeste da Europa), na região da antiga Jugoslávia. Com uma área de 10 887 km², o Kosovo é um país sem litoral, além de clima temperado. A maior parte do centro do Kosovo é dominado pelas vastas planícies dos campos de Metohija e Kosovo.