EPAMIG participa da 14ª Semana de Integração Tecnológica

Dia de campo e palestras integram programação; formulário de inscrição está disponível no site do evento

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) é uma das realizadoras da 14ª Semana de Integração Tecnológica (SIT). Neste ano, o evento será presencial e virtual, entre os dias 9 e 13/5, em Sete Lagoas (MG). A programação completa e o formulário para inscrições estão disponíveis no site www.sitintegracao.com.br.

O tema da 14ª SIT é o desenvolvimento regional, a inclusão socioprodutiva e o empreendedorismo. A programação contempla capacitações em forma de seminários, dias de campo, cursos e palestras, além de espaço de conexões para inovações.

Além da Epamig, a 14ª SIT é uma realização da Embrapa Milho e Sorgo, da Emater-MG, do Sistema Faemg e da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).

Dia de campo virtual

Na programação, a Epamig promovera dia de campo sobre tecnologias para cria e recria de bezerros no dia 12/5, das 14h às 17h30. A atividade é gratuita com transmissão ao vivo no canal da empresa e da Embrapa no YouTube.

O Dia de Campo contará com quatro palestras sobre saúde animal, nutrição, pastejo rotacionado e instalações, sempre com foco nas etapas de cria e recria de bezerros. É previsto tempo para debates e interações com os participantes por meio do chat.

Cursos presenciais e on-line

Dos 28 cursos previstos para a 14ª SIT, pesquisadores da Epamig estarão à frente de oito. Os cursos são pagos e os valores são a partir de R$25 para estudantes e R$50 para profissionais. Veja a programação completa no site.

Os interessados em mais informações sobre a 14ª SIT devem entrar em contato via formulário no site www.sitintegracao.com.br/contato.

A Epamig é uma empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa).

Agência Minas